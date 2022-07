Nederland loopt uit voor Sail Harlingen, Zwarte Cross en Vierdaagsefeesten

Maar het zijn niet alleen de schepen die bekijks trekken. Minstens even veel belangstelling is er voor de reddingsmaatschappij KNRM, die demonstraties geeft en en passant donateurs werft.

"Het is lekker druk", constateerde Omrop Fryslan aan het begin van de middag. In Harlingen liggen sinds donderdag zo'n veertig historische zeilschepen aan de kade. Stuk voor stuk deelnemers aan de eerste tall ships race sinds corona. De grote zeilschepen worden zes weken bemand door jongeren - vrijwilligers - en varen van finishplaats naar finishplaats. Tijdens Sail Harlingen geven zij dit weekeinde uitleg over het varen op enorme driemasters die soms meer dan een eeuw oud zijn.

Sail Harlingen duurt nog tot en met morgen, waarna de schepen in een Sail Out het Friese stadje weer uitvaren. De eerstvolgende Sail in Nederland is dan in 2025, in Amsterdam.

Zwarte Cross

In Lichtenvoorde in de Achterhoek is dit weekeinde voor het eerst sinds 2019 weer een Zwarte Cross (popfestival en motorcross). Een van de publiekstrekkers op de 24ste editie was vandaag Joke Meijer (73) uit Vlaardingen, beter bekend (van internet) als Orgel Joke. Samen met een blazerssessie bracht ze het publiek in extase. Het was haar eerste optreden op een festival.

Indruk op de Zwarte Cross maakte ook het huwelijksaanzoek van een bezoeker, op de crossbaan midden tussen het publiek. De man liet een paraglider een ring bezorgen, meldt Omroep Gelderland. Vervolgens ging hij op zijn knieën en vroeg de vrouw waarmee hij nu zes jaar samen is met hem te trouwen. Zij zei ja.