Duitsland een jaar na de watersnood: moeizame wederopbouw en nog veel vragen

Meer dan 180 doden, zeker 91.000 beschadigde woningen en talloze getraumatiseerde mensen. Nergens was de ravage van de overstromingen vorig jaar zomer zo groot als in Duitsland, en dan vooral in het Ahrdal. Nog steeds is een groot deel van de schade niet hersteld, en vragen over wie er allemaal verantwoordelijk zijn niet beantwoord. Dat overschaduwde ook de herdenkingen in de afgelopen dagen.

Een rondgang door het dal laat zien dat het meeste puin inmiddels is geruimd, maar aan de lucht van stookolie die via het water in de muren is getrokken is op veel plekken nog steeds niet te ontkomen. Nog altijd kampen inwoners met tegenslag: delen van huizen die een jaar lang behandeld zijn om ze te redden, moeten na keuring alsnog worden gesloopt.

In de straten van de dorpen langs de oever is het stil. Delen van het gebied zijn slecht bereikbaar, omdat bruggen nog kapot zijn. In woningen ontbreken muren en ramen. Ertussen staat een enkel splinternieuw pand. Maar de meeste restaurants en hotels blijven leeg.

Psychische schade

Dat is niet omdat er weinig gewerkt wordt, zo valt te zien aan de zakken cement, machines, steigers en bouwvakkers. Alleen: er zijn te weinig vaklui om de schade te herstellen, en ook niet genoeg bouwmateriaal. Het maakt mensen moedeloos.