Ritzege Matthews na slopend duel, Vingegaard laat Pogacar niet ontsnappen

De gele trui van Jonas Vingegaard kwam, na een onstuimig begin van de etappe, in de steile slotkilometers niet in gevaar. Tadej Pogacar wist zijn achterstand van 2.22 minuut niet te verkleinen.

Het peloton reed op dat moment op bijna veertien minuten achterstand van de koplopers en op de slotklim bleven de twee sterkste klassementsrenners van deze Tour over: Pogacar en Vingegaard. De Sloveen maakte flink tempo, maar de Deense geletruidrager bleef ogenschijnlijk zonder problemen tot de streep in zijn kielzog.

Bauke Mollema maakte ook lange tijd deel uit van de kopgroep, maar had niet de benen om zich in de strijd om de etappezege te mengen: hij werd negentiende op vijf minuten van Matthews.

Matthews en Bettiol maakten deel uit van een grote groep van 23 renners, maar waren op de steile slotklim naar het vliegveld van Mende met zijn tweeën over. Na een bloedstollend duel, waarin Bettiol aanvankelijk de sterkste leek, was het toch de Australiër van BikeExchange die het meeste overhad.

Op een kleine 150 kilometer van de finish sloegen 23 renners, onder wie Mollema, een groot gat met het peloton. Hoewel Louis Meintjes zich in de top van het klassement bevond (dertiende op 15.46), maakte het peloton - waarin alle Jumbo-Visma-renners ook weer terug waren gekeerd toen de storm was gaan liggen - geen haast met de achtervolging.

Na de derde klim van de dag, de Côte de Saint-Romain-en Gal (derde categorie, 6,6 kilometer à 4,5 procent) demarreerde Michael Matthews.

De Australiër kreeg gezelschap van Andreas Kron, Felix Großschartner en Luis Léon Sánchez. Het kwartet reed een half minuutje voor de langzaam uit elkaar vallende voormalige kopgroep uit, waar Mollema het moeilijk had.

Op de voorlaatste klim, de Côte de la Fage van de derde categorie, moest Mollema de groep dan ook laten gaan. In die groep zat ook Louis Meintjes. De Zuid-Afrikaan had in het algemeen klassement een achterstand van 15.46 op Vingegaard en verheugde zich al op een flinke sprong in het klassement.

Steile slotklim

Op de steile slotklim, officieel Côte de la Croix Neuve maar beter bekend als de Montée Jalabert, maakte Alberto Bettiol de oversteek naar Matthews. Met zijn tweeën streden ze om de ritzege, die dus voor Matthews was.

Pogacar viel Vingegaard nog aan op het afsluitende klimmetje, maar de Deen gaf geen krimp. Ze kwamen samen over de finish, op 12.34 van Matthews.

Geraint Thomas, de nummer drie, verloor 17 seconden en heeft nu 2.43 achterstand op Vingegaard. Meintjes steeg met stip in het klassement en is nu de nummer zeven op 4.24.

Bekijk de reacties van Michael Matthews, Bauke Mollema, Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Steven Kruijswijk, Dylan Groenewegen, Wout van Aert en Frans Maassen.