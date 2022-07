Weer pijnlijke oefennederlaag Feyenoord bij debuut Dilrosun, Boëtius valt in

Het helikoptermoment is bijna daar, maar compleet is Feyenoord nog niet. Er is nog geen vervanger aangetrokken voor de vertrokken Tyrell Malacia en ook in de voorhoede is de spoeling dun.

Al is er mogelijk al een nieuwe aanvaller in huis, Jean-Paul Boëtius traint mee en speelde zaterdag zelfs een halfuur mee in de oefenwedstrijd tegen Union Sint-Gillis (0-4 nederlaag).

Aankopen Javairô Dilrosun en Danilo waren basisspeler tegen de Belgische ploeg, die vorig jaar tweede werd en dus in de voorronde van de Champions League speelt. Jorrit Hendrix stond geposteerd op de positie van Malacia links achterin. Dilrosun maakte bij zijn eerste minuten in een Feyenoordshirt een goede indruk.

In het begin van de voorbereiding ging Feyenoord, nog verre van compleet, met 7-0 onderuit tegen FC Kopenhagen. Daarna werd RB Salzburg met 2-1 geklopt. Tegen de Belgische club van oud-Feyenoorder Bart Nieuwkoop stond er na twee helften van een uur een 0-4 eindstand op het scorebord. Halverwege stond het 0-2. Nieuwkoop was overigens in de 45e minuut de maker van de 0-1.

Boëtius valt in

De beoogde eerste elf speelden het eerste uur, in het tweede uur kwamen de wissels binnen de lijnen. Onder wie ook Jean-Paul Boëtius. De oud-international is transfervrij en traint mee bij de Rotterdamse club tot hij een nieuwe club heeft gevonden. Maar hij kreeg dus ook speelminuten. Na een halfuur meedoen ging hij weer naar de kant.