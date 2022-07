Hoofdredacteuren: weren AD bij Marengo-proces is onaanvaardbaar

Het Genootschap van Hoofdredacteuren roept het bestuur van de rechtbank Amsterdam op opnieuw te kijken naar het besluit om journalisten van het AD te weren bij het Marengo-proces. Het Genootschap noemt de opgelegde maatregel een "niet te aanvaarden aantasting van de journalistiek".

Gisteren werd bekend dat AD-journalisten de rest van het jaar niet meer welkom zijn bij het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi. De krant heeft eind juni per ongeluk een aantal minuten van de rechtszaak live uitgezonden op de website, terwijl dat verboden is omdat de namen van de verdachten eerst moeten worden geanonimiseerd.

Aantasting van persvrijheid

Het AD meldde achteraf dat het om een interne fout ging die onmiddellijk is hersteld. Desondanks mogen journalisten van de krant de zaak dus niet meer bijwonen, oordeelde de rechtbank. Het Genootschap van Hoofdredacteuren zegt er in een reactie begrip voor te hebben dat de rechtbank de "ernstige" fout niet ongemerkt voorbij laat gaan, maar vindt de opgelegde maatregel te zwaar.

"Door het werk van een totale journalistiek organisatie op deze manier aan banden te leggen, grijpt u direct in in de berichtgeving door het AD en daarmee in een grondrecht in Nederland: de persvrijheid", aldus het Genootschap in een brief die is ondertekend door voorzitter Marcel Gelauff (NOS). "Anders gezegd: u straft een grote journalistieke organisatie inclusief al haar lezers collectief na individueel falen."

Extra druk

Volgens het Genootschap is het onaanvaardbaar dat een journalistieke organisatie gedurende bijna een half jaar wordt geweerd bij een "zeer belangrijk en zeer relevant nieuwsonderwerp, dat meerdere facetten van onze rechtsstaat en democratie raakt". Bovendien vreest de organisatie dat door de maatregel extra druk wordt gelegd op de journalistiek, in een tijd dat journalisten veel te maken hebben met intimidatie en pogingen hun werk moeilijker te maken, schrijft het Genootschap.

Gisteren liet AD-hoofdredacteur Rijpma al weten dat ze de sanctie zwaar vond, maar deze wel accepteert. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, Thomas Bruning, noemde het op Twitter alarmerend "dat de rechtbank een medium zo'n zware sanctie oplegt voor een menselijke fout".

Wie zijn de verdachten en slachtoffers in het Marengo-proces? Het netwerk rond Taghi wordt hieronder uitgelegd: