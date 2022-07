Politie: negen burgers gedood bij aanval militanten in dorp Papoea

In de Indonesische provincie Papoea hebben militanten zeker negen mensen doodgeschoten.

Volgens de politie zit een groepering die strijdt voor een onafhankelijk Papoea achter de aanslag; gewapende militieleden namen in een dorp in de afgelopen regio Nduga burgers onder vuur, schrijft het Indonesische staatspersbureau Antara. Een politiefunctionaris spreekt van een slachting door een "terreurgroep".

Hij kon naar eigen zeggen verder weinig details delen over de aanval, omdat agenten voorrang gaven aan het evacueren van mensen. Persbureau Reuters schrijft dat het om een van de dodelijkste aanvallen in jaren gaat in Papoea.

Nieuwe wet

De aanval volgt kort op protesten in Papoea tegen een nieuwe wet, waarmee Papoea wordt opgedeeld in vijf bestuurlijke gebieden in plaats van de huidige twee.

Volgens de regering van Indonesië is dat goed voor de ontwikkeling van de provincie. Onafhankelijkheidsstrijders in Papoea vrezen dat Jakarta met meer regio's juist meer grip poogt te krijgen op de provincie.

Vorig jaar namen de spanningen in Papoea tussen inwoners en de Indonesische autoriteiten al toe. De Indonesische regering stuurde toen 400 militairen extra naar Papoea, nadat onafhankelijkheidsstrijders een hoge Indonesische inlichtingenofficier hadden gedood.