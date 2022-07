Audi botst frontaal op paal A2 bij Eindhoven, inzittenden spoorloos

De politie is op zoek naar de inzittenden van een grijze Audi A1, die in de vroege ochtend frontaal botste op een paal naast de A2 bij Eindhoven.

Op foto's is te zien dat de auto zich door de flinke klap deels om de paal heeft gevouwen en dat beide airbags zijn afgegaan.

Van de weg geraakt

Volgens de politie is de auto van de weg geraakt in een flauwe bocht op de N2, die parallel loopt aan de snelweg. Daarbij raakte de Audi eerst een lantaarnpaal, om vervolgens tot stilstand te komen tegen de constructie van matrixborden.

Hulpdiensten rukten na het ongeluk massaal uit met onder meer een traumahelikopter, maar troffen vervolgens niemand aan in de auto.

Mogelijk overgestapt in andere auto

Getuigen hebben tegen de politie gezegd dat twee personen na het ongeluk de auto hebben verlaten en zijn overgestapt in een andere, donkerkleurige auto. Vermoedelijk gaat het om twee vrouwen.

Een woordvoerder van de politie laat verder weten dat er wordt achterhaald van wie de verongelukte auto is, "om te zien of dat meer informatie oplevert. Maar helaas is dat op dit moment nog niet het geval".

De politie hoopt dat de inzittenden zelf en ook getuigen van het ongeval zich nog melden.