Einde bosbranden Zuid-Europa niet in zicht, meer land verwoest dan vorig jaar

Er lijkt de komende dagen nog geen einde te komen aan de tientallen hevige bosbranden die in Zuid-Europa woeden. Onder meer Portugal en Frankrijk krijgen inmiddels hulp van andere Europese landen om de branden te bestrijden. Waar het vuur wel is geblust, heerst de vrees dat het toch weer kan oplaaien. De temperatuur blijft hoog, regen is nog niet in zicht en de wind waait hard. Vooral in Portugal zorgt die combinatie voor problemen. Tot en met zondag geldt voor het hele vasteland de op twee na hoogste noodtoestand. Volgens de natuurbeschermingsorganisatie ICNF is al ruim 40.000 hectare land verwoest door brand. Dat is 42 procent meer dan in het hele voorgaande jaar, toen ruim 28.000 hectare werd verwoest.

Verbrande cactussen bij Faro, in de Algarve - NOS / Rop Zoutberg

In het zuiden van Portugal lijkt de situatie inmiddels redelijk onder controle, de meeste branden woeden nu in het noorden. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met blussen. Bij die acties overleed gistermiddag een piloot van een blusvliegtuig. Het toestel stortte door nog onbekende oorzaak neer in het noordoosten. De druk op de brandweerdiensten is groot; het land heeft een tekort aan materieel om de branden te kunnen bestrijden. Spanje, dat ook te kampen heeft met branden, is te hulp geschoten door toestellen naar Portugal te sturen.

Correspondent Rop Zoutberg over de schade in Portugal: "Wat achter is gebleven, is verschroeide aarde. Overal is de vuurzee overheen gegaan. Alles is verteerd door de hitte. Zo kwamen we terecht bij boerderijen waar cactussen voor stonden die als het ware gesmolten waren. Alles stinkt, overal is as. Iedereen hier weet dat er nu een lange tijd voorbijgaat voordat deze stukken land weer bruikbaar zijn. Gelukkig lukte het wel bijna overal om aan de rand van dorpen en kleine steden het vuur te stoppen, maar het land eromheen is uitgebrand."