Zandvoort maakt zich geen zorgen om oranjezee: ‘We hebben 109.000 beveiligers'

Een bolide op Circuit Zandvoort tijdens de historische grand prix - ANP

Over vijftig dagen (2 t/m 4 september) hoopt een muur van oranje, 40.000 man sterk tussen laatste en eerste bocht, op een tweede opeenvolgende zege van Max Verstappen in de Grand Prix van Nederland. Het wordt de eerste editie zoals de organisatie het voor ogen had toen in 2019 de handtekeningen onder de contracten met autosportfederatie FIA en de Formule 1 werden gezet. In 2020 moest er als gevolg van de coronapandemie een streep door de race, vorig jaar kon de capaciteit om dezelfde reden maar voor twee derde gebruikt worden. 110.000 bezoekers per dag Drie keer 70.000 racefans zagen in stralend septemberweer Verstappen zegevieren. "Natuurlijk was de uitslag fantastisch, maar we hebben een derde van onze bezoekers moeten teleurstellen", zegt circuitdirecteur Robert van Overdijk. "Nu gaan we voor 110.000 bezoekers per dag."

2021: De oranjezee op Circuit Zandvoort - Red Bull Content Pool

De tienduizenden oranjefans maakten de grand prix in Zandvoort in één klap een moderne klassieker. McLaren-coureur Lando Norris kon niets aanwijzen dat hem niet beviel en van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel mocht de Formule 1 er nog zeker vijftien jaar terugkomen. Het imago van de oranjezee heeft afgelopen weekeinde rond de Grand Prix van Oostenrijk wel een deuk opgelopen. Op het uitjoelen van Lewis Hamilton na een crash in de kwalificatie volgden op zondag berichten over seksistisch, racistisch en grensoverschrijdend gedrag.

Quote Als je je in een kroeg misdraagt, word je eruit gezet. Dat is hier precies hetzelfde. Jan Lammers

De Nederlandse racefans zorgden wereldwijd voor slechte publiciteit. Maar voor Van Overdijk zit er een duidelijk verschil tussen de grand prix in Spielberg en het raceweekeinde aan de Noordzee. "Er wordt nu heel veel een vergelijking gemaakt tussen Oostenrijk en Zandvoort. Natuurlijk is wat vorige week is gebeurd totaal niet goed te praten. Aan de andere kant: we hebben in Zandvoort laten zien dat wij veel meer een familie-evenement zijn dan een evenement waar je met je vrienden naartoe gaat."

Robert van Overdijk, directeur van Circuit Zandvoort, blikt 50 dagen voor de Grand Prix van Nederland vooruit op de Formule 1-race in de duinen. - NOS

"Door je te profileren als familie-evenement, komen de mannen die vorige week met allerlei vriendengroepen dat gedrag hebben vertoond hier juist met hun vrouw aan hun hand naartoe. Als het vorig jaar een familie-evenement was voor 70.000 mensen, moet dat ook lukken voor 110.000 mensen." "Ik verwacht dat 109.000 daarvan van de beveiliging zijn", vertrouwt sportief directeur Jan Lammers bovendien op "het gezonde verstand van de mensen". De oud-Formule 1-coureur en boegbeeld van de Nederlandse grand prix spreekt de "kleine groep raddraaiers" duidelijk toe: "Als je je in een kroeg misdraagt, word je eruit gezet. Dat is hier precies hetzelfde."

Formule 1 ook in 2024 en 2025 in Zandvoort? Het contract van de Formule 1 met Zandvoort loopt sowieso tot en met 2023. Over de twee jaar daarna verwacht Van Overdijk de komende maanden witte rook. "We hebben gehoord dat de FOM (de organisatie achter de F1, red.) dolgraag wil dat wij doorgaan, maar het is geen abc'tje voor een evenement dat honderd procent privaat georganiseerd is. We zijn nu in gesprek met onze hoofdsponsors." "Over kaartverkoop hoeven we ons denk ik geen zorgen te maken en de gemeente Zandvoort is altijd ontzettend enthousiast geweest. Als dat allemaal zo blijft, voelen we ons voldoende comfortabel om 'ja' te zeggen tegen 2024 en 2025. We verwachten duidelijkheid ergens om en nabij 1 november."

Voor Van Overdijk is het wangedrag in Oostenrijk dan ook geen reden de beveiliging op te schroeven. "Er zijn al camera's, beveiligers en honderden vrijwilligers op het terrein. We hoeven daar niet in op te schalen. Als er onverhoopt toch iets gebeurt, is er wat mij betreft maar één oplossing: die mensen bij hun nekvel grijpen en buiten de poort zetten." De enorme schare fans die Max Verstappen op de been heeft gekregen, is de reden dat de Formule 1 überhaupt terugkeerde in Zandvoort. En niet zonder succes, want naast de coureurs toonde ook F1-topman Ross Brawn zich al tijdens de eerst editie 'nieuwe stijl' enthousiast. "Max kan nog lang mee, dus het is zeker de bedoeling dat we hier nog vaak terugkomen."

2021: Verstappen tijdens de GP op Zandvoort - ANP