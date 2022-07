Flinke schade bij plofkraak in Amsterdam

Bij een plofkraak vanochtend vroeg in Amsterdam is flinke schade aangericht. De gevel van een tabakszaak is bij de kraak naar buiten geblazen.

De kraak vond vanochtend om 5.10 uur plaats, meldt AT5/NH Nieuws. Het doel was een Geldmaat in de buitengevel van een tabakszaak aan Tussen Meer, in de wijk Osdorp.

"Ik hoorde drie enorme knallen", zegt een buurtbewoner. Meteen na de explosies ontstond een felle brand met grote zwarte rookwolken. Het duurde even voordat de brandweer die onder controle had.

Niemand raakte gewond

Terwijl de politie samen met de Explosieven Opruimingsdienst het pand daarna onderzocht op achtergebleven explosieven, bleek dat brokstukken van de gevel en de geldautomaat tot aan de overkant van de straat lagen. Niemand raakte gewond.

Over de verdachten en wat ze hebben buitgemaakt, is niets bekendgemaakt. De politie laat alleen weten dat ze zijn gevlucht.