Engeland loopt weg met duidelijke plan van Wiegman: 'We blijven maar gaan!'

Bij de Piccadilly Gardens is dat anders. Tijdens het EK is daar een fanfestival, waar mensen op een groot scherm naar de wedstrijden kunnen kijken. Het is er gezellig druk.

"Ik wist niet veel van haar voordat ze naar Engeland kwam, maar nu ben ik een grote fan", lacht hij. "Ze heeft ons een aanvallende gedachte gebracht. Voorheen zakte we terug na een voorsprong, om die te verdedigen. Onder Sarina blijven we maar gaan!"

In Leigh, de speelstad waar Oranje tegen Portugal speelde, is een tentoonstelling over de geschiedenis van het Engelse vrouwenvoetbal. Daar zijn Mayer haar zilveren medaille en het originele EK-shirt uit 1984 te zien. Andere tijden.

In 1984, in een tijd waarin ze nog niet eens durfde te dromen van een uitverkocht Wembley , haalde Janet Mayer met haar teamgenoten de finale, die verloren ging tegen Zweden.

Wiegman hoopt met Engeland in eigen land de finale op een uitverkocht Wembley te halen. De beste prestatie ooit van Engeland op een EK is een finaleplaats.

Mayer volgt het Engelse vrouwenteam nog altijd op de voet en maakte onlangs kennis met Wiegman. "Ik zag haar op het complex van het nationale team. Een geweldig mens, hartstikke down to earth." Mayer was daar met andere oud-speelsters.

"Tijdens de lunch kwam Sarina bij ons langs en nam ze uitgebreid de tijd. Ze moest eigenlijk nog van alles doen, maar ze bleef gewoon bij ons. We hebben het lang over elkaars voetbalcarrière gehad, een mooi gesprek."

Ook Mayer looft het aanvallende spel dat Wiegman erin heeft gekregen bij Engeland. "Als ze de bal veroveren, gaan ze meteen naar voren. Ik vind dat echt mooi om te zien."

Een duidelijk plan

Bij de voorgangers van Wiegman was volgens Mayer niet echt een helder plan. "Bij Sarina wel. Vanaf het moment dat ze binnenkwam, is duidelijk welk pad ze wil bewandelen. Je merkt ook dat de meiden erin geloven en dat is het belangrijkste voor een coach."

En op deze manier gelooft Mayer zeker in de Europese titel. Dat zou dan wel betekenen dat 1984 niet langer de beste prestatie is. "Ach, dat maakt me niets uit. Dat wij de eerste Engelsen in een EK-finale waren, neemt niemand me meer af", glundert ze. "Ik wens Sarina succes."