Hockeysters maken zich op voor halve finale WK: 'Niet meer zo vanzelfsprekend'

Met nog één minuut op de klok kun je een speld horen vallen in het volgepakte Wagener Stadion in Amstelveen. De bijna 10.000 toeschouwers zitten op het puntje van hun stoel. In de kwartfinales van het WK hockey verdedigen de hockeysters een 2-1 voorsprong, maar staat België nog dreigend rond de cirkel voor een laatste strafcorner. België mist, de zoemer klinkt en het stadion ontploft. Een zwaarbevochten zege voor Oranje. "België heeft echt stappen gezet, het is gewoon een goede ploeg. Voor ons is het de kunst om dan ook te blijven hockeyen, maar dit hoort wel bij een kwartfinale", zegt Marloes Keetels, die met de overwinning ook meteen haar laatste wedstrijd in Nederland heeft gespeeld. Het restant van het WK is in het Spaanse Terrassa. Een zwaarbevochten zege, het is lang geleden dat die term werd gebruikt bij de hockeysters, die regerend olympisch, wereld- en Europees kampioen zijn. "Het automatisme van Tokio is er nu soms gewoon even niet. Een fase waarin het wat minder gaat, die pak je niet meteen weer terug", concludeert Keetels.

De hoogtepunten van het kwartfinaleduel op het EK tussen Nederland en België. - NOS

Volgens de 174-voudig international is het na de Olympische Spelen weer even passen en meten. "Dingen die heel vanzelfsprekend waren, dat is nu anders." In de groepsfase was het spel niet altijd om over naar huis te schrijven en ook tegen België was het billenknijpen. Interim-bondscoach Jamilon Mülders, die na het WK vervangen wordt door Paul van Ass, ziet dat zijn ploeg het elke keer toch weer oppakt. "Ze groeien iedere wedstrijd en laten zien dat ze een lerend vermogen hebben." En de hockeysters komen van ver, benadrukt de coach. 'Konden we niet verwachten' Mülders: "Het gaat vanaf januari (toen bondscoach Alyson Annan werd ontslagen nadat bekend werd dat er een angstcultuur was binnen Oranje, red.) niet meer om jong en oud, maar om samen dingen doen. Met respect naar iedereen luisteren en iedereen een plek en een stem geven. Dat zie je nu terug op het veld." Betekent dat dat ze goud halen? Nee, zegt de bondscoach stellig. "Het gaat erom op zo'n manier te kunnen presteren dat je nu de finale haalt. Vanaf januari af kon je dat niet verwachten."

Quote Ze voelen zich goed, voelen zich veilig en zijn in verbinding met elkaar. Bondscoach Jamilon Mülders

Ruim een half jaar verder heeft de bondscoach met zijn positieve aanpak de boel 180 graden om weten te draaien. "Het is zo'n enorm groot verschil. Ze voelen zich goed, voelen zich veilig en zijn in verbinding met elkaar." Ontspannen Oranje sluit met een goed gevoel het toernooi af in Amstelveen. Het WK vervolgt haar weg in Spanje, waar de Oranjehockeysters zich opmaken voor de halve finale tegen Australië. Keetels: "Iedere wedstrijd moeten we stappen zetten, laten zien dat het beter kan." "In de halve finale willen we iets toevoegen, iets dat we hier niet hebben gedaan. Ik gok wat sneller de controle terugpakken", aldus Keetels, die ondertussen met een schuine blik naar haar coach kijkt. Mülders kan op zijn beurt alleen maar benadrukken hoe zijn ploeg de afgelopen maanden flinke stappen heeft gezet. "Ze zijn ontspannen, ze ontwikkelen zich en groeien door. Dat is mooi om te zien." "Die ontspanning, zo heb ik het nog nooit gezien bij een ploeg. De balans tussen inspanning en ontspanning, dat kunnen ze heel goed zelf reguleren", sluit Mülders af. "De laatste weken hebben we het over de belangrijke dingen die we kunnen beïnvloeden. Al het andere? Laat het gaan."

WK hockey bij de NOS De halve finale van het WK hockey tussen Nederland en Australië begint zaterdagavond om 18.30 uur in het Spaanse Terrassa. Een samenvatting is na afloop te zien op NOS.nl en in de NOS-app. De andere halve finale gaat tussen Duitsland en Argentinië. De finale van het WK hockey vindt een dag later plaats om 21.30 uur.