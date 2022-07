Bol kan ogen niet geloven: 'Waar komt dit vandaan?'

"Heel blij" was Bol met het feit dat ze de Verenigde Staten (3.10,16) in ieder geval naar het brons had kunnen verwijzen. Tegen de Dominicaanse Republiek viel op Amerikaanse bodem niet op te lopen. "Ik voelde meteen dat we niet hadden gewonnen", zei ze over de akelig spannende finish. "Maar een tweede plek is natuurlijk ook supergoed."

Dat lag ze inderdaad. Bols eindspurt van een slordige 120 meter was er inderdaad een voor de eeuwigheid. Het ontbrak er nog maar aan dat ze ook Fiordaliza Cofil, de slotloopster van de Dominicaanse Republiek, er in de laatste meters oplegde.

In de ochtenduren, tijdens de series, klokte hij een alleszins acceptabele 44,93. In het avondprogramma, toen het om de knikkers ging, hoorde hij na de finale in de catacomben van Hayward Field tot zijn grote schrik dat zijn tussentijd slechts 46,50 was geweest.

Bol, die in de finale de plaats van serieloopster Eveline Saalberg innam, was namelijk niet de enige die haar race vol ongeloof voltooide. Hetzelfde gold voor Liemarvin Bonevacia, de man die als enige van de vier estafettelopers uit de startblokken ging.

Het was een constatering waar geen speld tussen te krijgen viel. En toch. De kille cijfers die na afloop werden vrijgegeven maakten vooral één ding pijnlijk duidelijk. Het aflossingsnummer was een klassiek geval van goud verliezen in plaats van zilver winnen. Om in clichés te blijven hangen: de ketting bleek ook in Eugene zo sterk als de zwakste schakel.

Even leek de grond met terugwerkende kracht onder Bonevacia's voeten te worden weggeslagen. Gedaan was het met de vreugde, zo zag het er althans naar uit. De startloper scheen zich op dat moment te realiseren dat Nederland een gouden WK-medaille plus wereldrecord én bijbehorende extra bonus van 100.000 dollar in ontvangst had mogen nemen wanneer hij zijn tijd uit de ochtenduren zelfs maar had geëvenaard.

Plak is een plak

Het was teamgenoot Tony van Diepen die hem op dat moment opbeurde door ostentatief de zilveren medaille onder zijn neus te houden. Een plak is een plak, hield de specialist op de 800 meter zijn teamgenoot letterlijk en figuurlijk voor. Bonevacia's geluk bij een ongeluk was dat drie van de vier wel boven zichzelf uitstegen.

Lieke Klaver (49,32) maakte de valse start goed door van plek 7 naar 3 te lopen, een positie die Tony van Diepen (45,13) als derde loper consolideerde. Met de ongekende uithaal van Bol (48,95) werd dat uiteindelijk dus nog de tweede plaats.

Bekijk hieronder de race van het Nederlandse viertal in de finale van de 4x400 meter gemengde estafette.