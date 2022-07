Etappe 14: buffelend over 'berg van Jalabert' naar finish op landingsbaan

Het Tourpeloton heeft de Alpen verlaten, maar dat betekent niet dat het ook meteen gedaan is met het klimwerk. De renners krijgen zaterdag een route van 192,5 kilometer en liefst vijf gecategoriseerde beklimmingen voor de kiezen.

Het lastigste obstakel van de veertiende etappe is de Côte de la Croix-Neuve, sinds 1995 ook wel bekend als de Montée Laurent Jalabert. In dat jaar deed de klim van de tweede categorie zijn intrede in de Tour.

Jalabert was de eerste winnaar op de berg die uitkomt op het vliegveld van Mende en deed dat ook nog eens op quatorze juillet, de Franse nationale feestdag.