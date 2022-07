Wekdienst 16/7: Vierdaagsefeesten van start • Drukte op Europese wegen verwacht

Eerst het weer: in het uiterste noorden valt in de vroege ochtend nog een bui, maar vanuit het westen klaart het in de loop van de dag op. In de middag zijn er zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit het noorden. Het wordt zo'n 19 tot 24 graden. Na vandaag wordt het steeds warmer. Dinsdag kan het zelfs tussen de 35 en 40 graden worden.

Goedemorgen! Vandaag gaan de Vierdaagsefeesten van start. En vakantiegangers moeten overal in Europa rekening houden met drukte op de wegen.

Wat heb je gemist?

De Mexicaanse drugsbaas Rafael Caro Quintero (69) is aangehouden in de noordelijke staat Sinaloa. Hij is medeoprichter van het beruchte Guadalajara-kartel en wordt 'El Narco de Narcos' genoemd.

In de jaren 80 verkochten hij en zijn kartelpartners grote hoeveelheden drugs, vooral marihuana, in de VS, schrijft de krant El Universal.

Quintero werd veroordeeld tot 40 jaar gevangenisstraf voor het ontvoeren, martelen en vermoorden van een medewerker van de Amerikaanse antidrugs-autoriteit DEA in 1985. Na zijn vrijlating na 28 jaar cel dook hij onder. Het Hooggerechtshof besliste later dat zijn vervroegde vrijlating onterecht was.

Ander nieuws uit de nacht