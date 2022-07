'Misbruik door cipiers in vrouwengevangenis Nieuwersluis aan orde van de dag'

In de vrouwengevangenis in Nieuwersluis is seksueel wangedrag en machtsmisbruik door gevangenbewaarders aan de orde van de dag, zeggen ex-gedetineerden en een advocaat tegen het AD. De krant sprak met hen naar aanleiding van het donderdag aangekondigde onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Het zou gaan om ongewenste aanrakingen, vunzige opmerkingen, misbruik en zelfs verkrachting door bewaarders. De misstanden zouden sinds zeker 2010 aan de gang zijn. Een van de voormalige gevangenen, Nawal, vertelt in het AD dat een cipier altijd in haar cel keek als ze naakt was na het douchen.

Directeur Francesca Salamone van PI Nieuwersluis spreekt in de krant van ernstige beschuldigingen: "Seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik zijn onacceptabel. Het is goed dat er onderzoek wordt ingesteld."

Cipier aangehouden

Advocaat Johan Oosterhagen van de ex-gedetineerden wil dat er een onafhankelijk meldpunt komt waar vrouwelijke gedetineerden terechtkunnen met hun klachten.

Oosterhagen sprak met vijftig (ex-)gedetineerden over de praktijken. De verhalen komen ook uit Ter Peel en een paar uit Zwolle, naast Nieuwersluis de twee andere vrouwengevangenissen. De advocaat weet van zeker drie aangiftes van verkrachting en sprak er vorige week over met minister Weerwind voor Rechtsbescherming, schrijft het AD.

In mei werd een 47-jarige cipier uit de vrouwengevangenis in Nieuwersluis aangehouden die wordt verdacht van het seksueel misbruiken van drie gevangenen.