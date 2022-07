Mexicaanse 'drugsbaron der drugsbaronnen' Caro Quintero opgepakt

De Mexicaanse drugsbaas Rafael Caro Quintero (69) is aangehouden in de staat Sinaloa. Quintero werd opgepakt in een uithoek van de noordwestelijke staat door elitetroepen van de Mexicaanse marine. Een speurhond vond hem uiteindelijk tussen de bosjes, in spijkerbroek en met een beige jas om zijn schouders, bij een bergdorp.

Quintero was tijdens de crash niet aan boord. De Mexicaan maakte naam als medeoprichter van het beruchte Guadalajara-kartel en staat bekend als "el narco de narcos" (de drugsbaron der drugsbaronnen).

In de jaren 70 en 80 verkochten hij en zijn kartelpartners grote hoeveelheden drugs (vooral marihuana, cocaïne en heroïne) in de VS. Hij was in zijn hoogtijdagen net zo machtig en gevreesd als de drugsbaron die in Colombia ongeveer in dezelfde tijd opkwam: Pablo Escobar.

Moord op DEA-agent

Quintero werd in 1985 opgepakt in Costa Rica op verdenking van betrokkenheid bij het ontvoeren, urenlange martelen en vermoorden van een medewerker van de Amerikaanse antidrugs-autoriteit DEA. Reden voor de moord was mogelijk de ontdekking en daaropvolgende vernietiging van een megawietplantage van Quintero door de bewuste DEA-agent, Enrique Camarena.

Het kwam Quintero op een celstraf van 40 jaar te staan, maar hij werd in 2013 vervroegd vrijgelaten op basis van een vormfout in zijn proces. Het Hooggerechtshof besliste later dat die vervroegde vrijlating onterecht was, maar Quintero was toen al ondergedoken.

Volgens de DEA stortte Quintero zich na zijn vrijlating weer snel op de drugshandel en runde hij de afgelopen jaren een tak van het Sinaloa-kartel.

Dat kartel was onder leiding van Joaquin "El Chapo" Guzman uitgegroeid tot een van de grootste en gewelddadigste drugsorganisaties van Mexico. De in 2019 tot levenslang veroordeelde Guzman had eerder voor het Guadalajara-kartel gewerkt.

Uitlevering

De Verenigde Staten hebben meteen om de uitlevering van Quintero gevraagd. Dat zal volgens de Mexicaanse autoriteiten ook spoedig gaan gebeuren.

"Iemand die een Amerikaanse agent heeft ontvoerd, gemarteld en vermoord kan zich nergens schuilhouden", zei de Amerikaanse minister van Justitie Garland in een eerste reactie. "We zijn de Mexicaanse autoriteiten erg dankbaar."

De Latijns-Amerika-adviseur van het Witte Huis, Juan Gonzalez, gebruikte op Twitter drie woorden om de arrestatie van Quintero te omschrijven: "Dit is gigantisch".