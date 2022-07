Vriendinnen helpen Schilder aan plek in finale kogelstoten

Jorinde van Klinken en Benthe König, de overige twee Nederlandse vrouwen die aantraden in het stadion Hayward Field, kwamen respectievelijk tot 18,19 en 17,51 meter en slaagden er daarmee niet in de eindstrijd te bereiken.

Een etmaal voor de finale concludeerde dat het vervelendste in ieder geval achter de rug was. "Ik behoor tot de beste twaalf kogelstootsters van de wereld. En dat is een fijne gedachte."

Het waren uitgerekend concurrenten als de Canadese Sarah Mitton en de Amerikaanse Chase Ealey die de Volendamse tot rust brachten. "We zijn geen tegenstanders, maar vriendinnen. Ik heb ze gevraagd hoe het kwam dat zij zo rustig waren. Je bent hier voor een reden, zeiden ze. Je moet gewoon doen waar je goed in bent en dat is die kogel stoten. Relax en geniet ervan, was hun boodschap."

Tijdens de Olympische Spelen van Tokio eindigde Schilder vorig jaar op de 19e plaats. In de Japanse metropool stootte ze de kogel toen naar 17,74 meter. Ondanks de reuzenstap die ze in minder dan een jaar tijd heeft gemaakt, waakt de Volendamse er in Eugene voor voldaan achterover te leunen.

Ondergrens

"Of ik al tevreden ben? Nee, maar dit is wel de ondergrens. Mijn doel is om in de finale een plek in de top-8 te veroveren." Lachend: "Minimaal."