Man doodgeschoten in Antwerpen, slachtoffer en verdachten mogelijk Nederlands

In Antwerpen is vrijdagavond een man doodgeschoten. Mogelijk is het een Nederlander en zijn ook de verdachten Nederlands, melden Belgische media. Volgens getuigen werden er zeven schoten gelost.

Het schietincident gebeurde op de openbare weg in het district Deurne, vlak bij het Sportpaleis. De man werd gevonden op de stoep voor een woning, meldt Het Laatste Nieuws. "De hulpdiensten hebben het slachtoffer nog trachten te reanimeren, maar dat is niet gelukt", zegt een politiewoordvoerder.

De omgeving is afgesloten en de politie heeft een auto aangetroffen met een Nederlands kenteken, die mogelijk van het slachtoffer is. Naar een andere auto met een Nederlands kenteken waarin de verdachten zouden zijn gevlucht, zijn agenten nog op zoek.