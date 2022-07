Engeland wint zonder Wiegman, Oostenrijk ten koste van Noorwegen door

Zonder de vanwege haar coronabesmetting afwezige bondscoach Sarina Wiegman heeft Engeland ook de derde groepswedstrijd op het EK gewonnen. Het was even wachten op de openingsgoal, maar uiteindelijk versloegen de Engelse vrouwen Noord-Ierland met 5-0. Oostenrijk ging in groep A ten koste van Noorwegen als tweede door. Voor ruim 30.000 toeschouwers In het St. Mary's Stadium in Southampton nam assistent Arjan Veurink, die met Wiegman van de Oranjevrouwen was overgestapt naar Engeland, de honneurs van Wiegman waar. "Het is teleurstellend voor Sarina in de eerste plaats", zei Veurink na afloop. "Maar we hadden veel scenario's besproken en dit was er een van. We waren goed voorbereid en hadden een lijntje met Sarina. Ik voelde me vrij rustig. Het team heeft het goed gedaan." Kijk hieronder naar de reacties van Arjan Veurink en Francesca Kirby na de wedstrijd.

De 35-jarige Veurink zag vanaf de bank dat het lang wachten was op de eerste treffer. De Engelsen, al zeker van de groepswinst en plaatsing voor de kwartfinales, leken een vroege strafschop te krijgen na hands van Laura Rafferty, maar de VAR zag eerder hands van de Engelse Beth Mead waardoor die kans voorbij ging. Kirby breekt de ban Aan de andere kant was er zelfs een spaarzame mogelijkheid voor Lauren Wade. De Noord-Ierse miste en gaandeweg de eerste helft werd de Engelse druk groter en de kansen talrijker. Francesca Kirby brak in de 40ste minuut de ban met een fraai geplaatst schot in de verre hoek.

Francesca Kirby viert de 1-0 - EPA

Beth Mead maakte er vlak voor rust 2-0. Ze kapte Rebecca McKenna uit en schoot via het been van Rachel Furness binnen. Het Noord-Ierse verzet was daarmee gebroken en in de tweede helft liep Engeland probleemloos uit. Invalster Alessia Russo, die bij rust Ellen White had vervangen, kopte drie minuten in de tweede helft al raak op aangeven van Mead. Na een pass van een andere invalster, Ella Toone, zorgde Russo ook voor de 4-0. Ze nam de bal prachtig mee en scoorde. De Noord-Ierse invalster Kelsie Burrows verschalkte haar eigen doelvrouw en bepaalde zo de eindstand op 5-0. Al had Russo er vlak voor tijd 6-0 van moeten maken, maar de aanvalster van Manchester United schoot bij een opgelegde kans hoog over en liet na haar derde goal van de avond te maken. Oostenrijk stuurt Noorwegen naar huis In Brighton hoopte Noorwegen zich te herstellen van de 8-0 nederlaag tegen Engeland van de vorige wedstrijd en zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het liep anders. Het spel golfde in het begin nog wat op en neer, maar speelde zich steeds vaker af op de Noorse helft. Eerst raakte Laura Feiersinger via de Noorse doelvrouw Guro Pettersen de lat en op aangeven van Verena Hanshaw kopte Nicole Billa Oostenrijk op voorsprong: 1-0.

Bekijk de hoogtepunten van de EK-wedstrijd tussen Oostenrijk en Noorwegen. - NOS

Noorwegen had een overwinning nodig om door te gaan en deed in de tweede helft verwoede pogingen om terug te komen in de wedstrijd, maar veel kansen kregen de Noorse vrouwen niet. Het bleef 1-0. Voor het eerst in vijf ontmoetingen verloor Noorwegen van Oostenrijk. Oostenrijk treft in de kwartfinales Duitsland, winnaar van groep B. Voor Engeland is het nog even afwachten. Denemarken en Spanje strijden zaterdag om de tweede plaats in groep B.