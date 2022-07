Visdeurbel bij Utrechtse sluis gaat uit, komt volgend seizoen weer terug

Omdat het vissenmigratieseizoen voorbij is, wordt de visdeurbel bij een sluis in de Utrechtse Oudegracht dit weekend offline gehaald. Volgens de gemeente Utrecht hebben dit jaar zeker 10.000 mensen op de virtuele bel gedrukt. De gemeente verzekert dat de bel volgend seizoen terugkomt.

Vorig jaar maart ging de visdeurbel voor het eerst live. Mensen konden online naar onderwaterbeelden kijken uit de Weerdsluis. Als ze een vis in beeld kregen, konden ze aanbellen, waarna de sluiswachter een seintje kreeg om de sluis te openen.

Op die manier worden de vissen die naar de Kromme Rijn willen om eitjes te leggen een handje geholpen. Met name in het vroege voorjaar, als er nog weinig boten zijn, blijft de sluis soms lange tijd dicht en kunnen de vissen niet verder zwemmen. Verder geeft de visdeurbel ook inzicht in de vispopulatie van de Utrechtse gracht.

Camera dichter bij de sluis

Vorig jaar werd er 32.000 keer geklikt op de virtuele deurbel, maar dit jaar werd het anders aangepakt. Als mensen aanbelden, werd een screenshot gemaakt van de onderwaterbeelden. Alleen de beelden met een vis erop werden meegenomen in de analyse.

In totaal trok de website dit jaar 50.000 kijkers, en werd er 10.000 keer op de bel geklikt.

Verder is de camera dit jaar iets dichter bij de sluis geplaatst. "We denken dat dit een betere plek is, want er worden hier minder vissen gezien die lang op deze plek wachten en eindeloos langs de camera zwemmen", vertelt stadsecoloog Anne Nijs aan RTV Utrecht.

Baarzen, snoeken en een meerval

Dit seizoen werd de baars het meest gezien, daarna kwam de blankvoorn en vervolgens de snoek. Naast veelvoorkomende soorten werden ook bijzondere vissen gespot. Eén deelnemer zag een meerval voorbij zwemmen, de grootste zoetwatervis in Nederland en nog niet eerder gezien in de Utrechtse gracht.

De meerval, die wel 2 meter kan worden, is goed vastgelegd dankzij de camera van de visdeurbel. "Deze is wat kleiner en dus geen 2 meter. We wisten wel dat hij in de Kromme Rijn zwom, maar niet in het centrum van Utrecht", zegt Nijs.

Behalve de meerval is Nijs ook verrast over de waarneming van de paling. "Die heeft het heel moeilijk, maar vorig jaar werd hij zes keer gezien en dit jaar negen keer. Hij leeft dus in elk geval nog in Utrecht."