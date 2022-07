Stikstofminister had niet zóveel onrust verwacht: 'Iemand moet de nare boodschap brengen'

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) staat nog steeds pal achter haar stikstofplannen: voor heel Nederland moet de stikstofuitstoot in 2030 50 procent minder zijn. "Jaren hebben we te veel gevraagd en zijn we over de grenzen gegaan van wat een land kon dragen. De balans tussen natuur en economie moet terug", zegt ze in gesprek met Nieuwsuur.

In 131 gebieden moet de uitstoot met 70 procent omlaag. Daardoor kunnen niet alle boeren door met hun bedrijf zoals ze gewend zijn, en dat leidt dagelijks tot stevig verzet. Van der Wal had dat protest voor een deel ingecalculeerd. "De woede, wanhoop en frustratie. Want er is één centrale vraag: hoe verdient een boer straks een boterham? De boeren die ik spreek, willen eigenlijk allemaal minder vee, meer balans met de natuur. Dat is de grote opgave is voor het kabinet: hoe gaan we dat nou regelen?"

Stap zetten

Daarom kijkt het kabinet naar de hele keten waarin alle bedrijven om het boerenbedrijf heen verantwoordelijkheid moet nemen. "Ook banken, die moeten bijdragen en investeren in nieuwe bedrijfsvoering, en de veevoerderij tot en met de supermarkten. Om de boeren te helpen met de verandering."

Ze begrijpt de frustratie van boeren, maar het huidige systeem is echt op, zegt Van der Wal. "We moeten de natuur herstellen, want als je dat niet doet kun je geen vergunningen verlenen voor woningbouw, maar ook niet aan boeren zelf. En ondanks dat juist de boeren al ontzettend veel hebben gedaan als het gaat om het verminderen van stikstofuitstoot, het is toch niet genoeg. Dus we moeten die stap zetten met elkaar."