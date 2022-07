Nederland op WK naar finale 4x400 meter gemengde estafette, sof voor Comenentia

Op de openingsdag van de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene is Nederland doorgedrongen tot de finale op de 4x400 meter gemengd, die vannacht om 04.50 uur Nederlandse tijd wordt gehouden.

De 4x400 meter werd voor het eerst gehouden op de WK van 2019 in Doha. Nederland nam toen niet deel. Op de Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio werd Nederland met het kwartet Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver, Femke Bol en Ramsey Angela vierde op dit onderdeel.

Deceptie voor geschiedenis schrijvende Comenentia

Voor kogelslingeraar Denzel Comenentia zijn de WK atletiek op een deceptie uitgelopen. De 26-jarige Amsterdammer noteerde op de openingsdag van de WK drie ongeldige pogingen in de kwalificatieronde en is daardoor uitgeschakeld.

Comenentia gaat wel de geschiedenisboeken in. Hij was de eerste mannelijke Nederlandse kogelslingeraar op een WK. Op de WK van 2019 was hij wel aanwezig, maar deed hij mee aan het kogelstoten. Toen strandde hij ook in de kwalificaties.