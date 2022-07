Na belabberde groepsfase wint Nederland toch dertigste editie Haarlemse Honkbalweek

In de finale vielen de eerste vijf Nederlandse punten in de vijfde inning. John Polonius, Delano Selassa, Roger Bernadina, Coco Balentien en Juremi Profar kwamen over de thuisplaat. Omdat er in het Pim Mulier Stadion dagelijks drie wedstrijden worden gespeeld, zijn de duels ingekort tot zeven innnings in plaats van de gebruikelijke negen.

In de zesde inning haalde Curaçao nog een punt binnen via Rayshelon Carolina, maar in de gelijkmakende slagbeurt bracht Sicnarf Loopstok de stand op 6-1.

Financiële problemen

Het was de eerste editie van de Haarlemse Honkbalweek sinds 2018. Het evenement wordt om het jaar georganiseerd en ging in 2020 niet door wegens corona.