Biden spreekt met omstreden Saudische kroonprins over zaak-Khashoggi

President Biden heeft in Saudi-Arabië met kroonprins Mohammed bin Salman gesproken over de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018. Dat gespreksonderwerp is gevoelig, want volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten zat Bin Salman zelf achter het plan voor die moord. De kroonprins heeft altijd ontkend iets te maken te hebben met de dood van de journalist, een bekende criticus van het Saudische regime.

Na de moord op Khashoggi bekoelde de relatie tussen Saudi-Arabië en het Westen. Het bezoek van Biden, die de golfstaat in zijn verkiezingscampagne nog aanduidde als "paria", was bedoeld om de onderlinge banden aan te halen. Voorafgaand aan zijn bezoek aan Saudi-Arabië was Biden in Israël en sprak hij met de Palestijnse president Abbas in Bethlehem.

Na zijn gesprek met Bin Salman zei Biden dat hij zijn standpunt over de zaak-Khashoggi "glashelder" heeft gemaakt. Naar eigen zeggen heeft hij de kroonprins verteld dat hij hem persoonlijk verantwoordelijk houdt voor de moord. De kroonprins ontkende dat hij persoonlijk verantwoordelijk is en zei dat hij de betrokkenen ter verantwoording heeft geroepen, aldus Biden.

De twee hebben het verder gehad over mensenrechten, veiligheid en economische aangelegenheden, zei de president. Hij zei dat er "aanzienlijke vooruitgang" is geboekt in de besprekingen.

Olieproductie opschroeven

Zoals verwacht hebben Biden en Bin Salman ook gesproken over de olieproductie van Saudi-Arabië. President Biden staat in eigen land onder zware druk vanwege de almaar stijgende brandstofprijzen. Verwacht werd bekend dat hij bij olieproducent Saudi-Arabië zou aandringen op het opschroeven van de olieproductie, zodat de olieprijs daalt.

Na afloop zei de president dat hij zijn uiterste best doet om ervoor te zorgen dat er meer olie wordt geleverd aan de Verenigde Staten. Hij verwacht dat Saudi-Arabië de komende weken "stappen zet" op dat vlak.

Een topfunctionaris van Saudi-Arabië zei na het gesprek dat de beslissing over de olieproductie niet wordt genomen op basis van "hysterie of politiek".