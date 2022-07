Biden begroet omstreden kroonprins met 'boks' bij bezoek aan Saudi-Arabië

Het bezoek van de Amerikaanse president, bedoeld om de banden tussen de Verenigde Staten en Saudi-Arabië aan te halen, ligt onder een vergrootglas. De relatie tussen de golfstaat en het Westen raakte ernstig bekoeld na de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018. Khashoggi was een criticus van het Saudische regime.

Niet alleen heeft Biden Saudi-Arabië nodig. Omgekeerd heeft ook kroonprins Mohammed bin Salman, de sterke man in het land, de VS nodig: zijn ambitieuze plannen kan hij niet waarmaken zonder hulp van het Westen. Lees meer daarover in dit artikel .

Mensenrechtenorganisaties bekritiseren Bidens toenadering tot Saudi-Arabië. En ook Biden zelf moest tot voor kort niets van de golfstaat hebben. Twee jaar na de dood van Khashoggi bezwoer hij, toen nog in de race voor het presidentschap, dat Saudi-Arabië "de prijs zou betalen" en de "paria zou worden die het in feite is".

Of Biden het onderwerp nu met Bin Salman gaat bespreken, is onduidelijk. Van tevoren heeft de president wel gezegd dat hij het in Saudi-Arabië over mensenrechten wil hebben.

Olieproductie opschroeven

Vrijwel zeker staat het onderwerp olie hoger op de agenda. President Biden staat in eigen land onder zware druk vanwege de almaar stijgende brandstofprijzen. De kans bestaat dat hij bij olieproducent Saudi-Arabië zal aandringen op het opschroeven van de olieproductie zodat de olieprijs daalt. Het is echter de vraag of dat plan kans van slagen heeft.

De nationale veiligheidsadviseur van de Verenigde Staten zegt niet te verwachten dat Saudi-Arabië de oliekraan direct zal opendraaien. Volgens hem is de bijeenkomst van olieproducerende landen, OPEC+, van volgende maand daarvoor van groter belang. Het bezoek van Biden aan Saudi-Arabië is vooral bedoeld om de onderlinge relaties te "herijken", benadrukt de topadviseur van Biden.

Voorzorgsmaatregel

Bij zijn aankomst in Saudi-Arabië werd Biden officieel verwelkomd door de gouverneur van Mekka en niet door koning Salman bin Abdulaziz. Toen toenmalig president Trump in 2017 een bezoek bracht aan Saudi-Arabië, werd hij wel officieel welkom geheten door de koning.

Biden schudde later vandaag wel de hand van de koning. Voorafgaand aan de reis naar het Midden-Oosten hadden de Amerikaanse autoriteiten juist gezegd dat Biden nauwe contacten als handen schudden zou vermijden, als voorzorgsmaatregel vanwege corona.