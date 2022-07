Oud-minister Sander Dekker weer thuis na val van racefiets

Voormalig minister Sander Dekker is weer thuis na een wekenlang verblijf in het ziekenhuis en een revalidatiecentrum. Hij raakte begin juni zwaargewond na een val van zijn racefiets in de duinen van Monster.

Vaker gevallen

De voormalige VVD-minister is een fervent wielrenner. Hij is tijdens het fietsen al vaker gevallen. In 2013 sloeg hij met zijn fiets over de kop toen hij een hond moest ontwijken. Hij brak toen zijn sleutelbeen en elleboog. Hij verscheen daarna in de Tweede Kamer met beide armen in een mitella en een rietje in zijn drinkglas.

Twee jaar later brak hij zijn heup toen hij ten val kwam tijdens een fietstocht in Spanje.