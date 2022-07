Boete voor dertien apotheken vanwege illegale handel in geneesmiddelen

13 apotheken in Nederland hebben boetes oplopend tot 30.000 euro gekregen omdat ze tussen 2017 en 2019 illegaal in geneesmiddelen hebben gehandeld. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat het om 43 verschillende medicijnen met een omzetwaarde van 8,5 miljoen euro. De geneesmiddelen werden voornamelijk in Duitsland op de markt gebracht.

Nederlandse apotheken mogen geen medicijnen doorverkopen aan groothandels. En medicijnen die bedoeld zijn voor Nederlandse patiënten mogen niet zonder vergunning aan het buitenland worden doorverkocht. Hierdoor kunnen tekorten ontstaan. Bovendien kunnen de kwaliteit en veiligheid van deze geneesmiddelen niet meer worden gegarandeerd als ze op een andere manier dan gebruikelijk worden verhandeld.

Meer meldingen

De betrokken apotheken kochten geneesmiddelen in bij Nederlandse farmaceutische groothandels en verkochten die daarna door aan één andere groothandel. Die verkocht de medicijnen weer aan een derde groothandel die ze vervolgens in Duitsland op de markt bracht.

Het ging vooral om dure geneesmiddelen die in Duitsland nog veel duurder zijn, waardoor aanzienlijke winsten werd gemaakt op de handel.

De IGJ heeft nog een klein aantal meldingen binnengekregen over andere apotheken die zich mogelijk ook bezighouden met de illegale handel in medicijnen en is een vervolgonderzoek gestart.