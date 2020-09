Van Dijk: 'In de eerste helft ontbrak het aan pit en strijd'

Aanvoerder Virgil van Dijk had niet veel woorden nodig om het spel van het Nederlands elftal tegen Italië, dat het Nations League-duel in Amsterdam met 1-0 won, te typeren: "Vooral de eerste helft was matig tot slecht. Het ontbrak voor rust aan pit en strijd."

De Oranje-aanvoerder klaagde wel over het veld in de Johan Cruijff Arena, maar wilde dat niet als excuus aanvoeren. "We slaagden er niet in druk te zetten en waren slordig in balbezit. En zij deden het ook slim. Ze hebben heel veel bewegende spelers die van links naar rechts gaan en goed positie kiezen. Daar kregen we geen druk op."

"In de tweede helft hebben we dat opgelost door meer risico te nemen. Toen was het met vlagen wel beter en kwamen we ook tot gevaarlijke momenten. Maar al met al was het een heel matige wedstrijd van onze kant", aldus Van Dijk, die ook had gezien dat er spelers vermoeid raakten. "Voor veel jongens waren het weer de eerste twee negentig minuten in de benen."

'Hard werken niet genoeg'

Interim-bondscoach Dwight Lodeweges roemde de tegenstander. "We hebben verloren van een heel goede ploeg, een toptegenstander die in principe dezelfde dingen wil als wij, maar dat veel beter uitvoerde."