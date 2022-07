Martens hoopt op meer aanvallend Oranje: 'Weet zeker dat ik beter kan'

"Dan hoef ik niet zo ver terug te verdedigen", gaat de 29-jarige Martens verder. "Dan kan ik mijn energie steken in dribbelen, creatief zijn en het team aanvallend helpen. Mijn grote kwaliteit ligt natuurlijk in het aanvallen en niet in verdedigen."

Een verklaring voor haar mindere optredens heeft Martens wel. "De werklust is goed, maar we moeten proberen beter en vaster aan de bal te worden en zo meer ons positiespel op de helft van de tegenstander spelen", zegt de linksbuiten. "Daar streven we naar. Hopelijk kunnen we lekker gaan voetballen."

Voor Martens is haar rol beduidend anders dan ze vorig seizoen gewend was bij FC Barcelona, waar ze vooral op de helft van de tegenstander speelde. "Bij Barcelona hoef ik niet veel terug te verdedigen", zegt ze. "Ik moet accepteren dat dit een heel andere speelwijze is, We willen wel domineren, maar soms lopen wedstrijden zo."

'Wil gewoon lekker aanvallen'

"Het is nu belangrijk dat ik mijn energie verdeel en kan bewaren voor de juiste momenten", zeg de nieuwe aanwinst van Paris Saint-Germain. "Want ik wil gewoon lekker aanvallen. Maar als dit wordt gevraagd, verzaak ik niet en werk ik hard voor het team."

Nederland neemt het in het derde groepsduel op tegen Zwitserland. Martens heeft goede ervaringen tegen de Zwitserse vrouwen. In vier voorgaande duels met het Alpenland scoorde ze vier keer. Zondag maar weer? "Laten we het hopen. Het zou leuk zijn als ik zo het team kan helpen. Hopelijk scoren we veel."

Kijk hieronder naar bondscoach Mark Parsons over de terugkeer van Jackie Groenen op het trainingsveld, de coronaverjaardag van Vivianne Miedema en de stand van zaken in de aanloop naar de wedstrijd tegen Zwitserland.