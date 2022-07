Kabinet wil op korte termijn meer gas uit Noordzee door snellere vergunning

Het kabinet wil dat er sneller vergunningen worden afgegeven voor het boren naar gas in de Noordzee. Nu duurt die procedure vijf tot zes jaar. Dat kan verkort worden naar drie jaar zonder de voorwaarden te versoepelen, zegt staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw.

Door de oorlog in Oekraïne is volgens Vijlbrief duidelijk geworden dat Nederland te afhankelijk is van gas uit het buitenland. De staatssecretaris is verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van gas; dat betekent dat er voldoende gas moet zijn voor de industrie en de Nederlandse huishoudens.

Extra gasopbrengst

Het kabinet heeft de Groningers beloofd een punt te zetten achter de gaswinning op het vasteland in Groningen. Nederland moet overstappen naar duurzame energie, maar dat is een proces van jaren. Op de korte termijn denkt Vijlbrief dat gaswinning op de Noordzee extra gas oplevert om de voorraden aan te vullen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verwacht dat het versnellen van de procedures al binnen 1 tot 3 jaar ongeveer 1 miljard m3 gas extra kan opleveren. Op de langere termijn gaat het om een extra productie van 2 tot 4 miljard m3 per jaar. "Dat zijn substantiële hoeveelheden", zegt Vijlbrief.

Kritiek op winning in zee

In Nederland werd in 2021 40 miljard m3 gas gebruikt. "Verhoging van de gaswinning helpt ons bij het vullen van onze gasbergingen", aldus Vijlbrief. Het extra oppompen van gas op de Noordzee geldt voor een periode van tien jaar. Dan zijn die gasvelden leeg.