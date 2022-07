Van der Wal: 'De woest aantrekkelijke opkoopregeling betaalt 100 procent'

In totaal zijn de provincies in gesprek met slechts 79 bedrijven. In 3 provincies ligt het proces volledig stil, terwijl Limburg nog met 40 bedrijven praat over vrijwillige verkoop.

In Limburg willen ze graag aan de slag. Er is ook al een bestaande regeling, de 'Maatregel Gerichte Aankoop en beëindiging (MGA)'. De gesprekken met boeren rondom Natura 2000-gebied De Groote Peel lopen al ruim een jaar. "Er hadden zich al 43 boeren gemeld", zegt gedeputeerde Geert Gabriëls.

Maatwerk

Maar provincies kunnen weinig toezeggen en boeren hopen dat ze met de nieuwe regeling een betere deal krijgen. Dus stagneert de animo bij boeren die al wilden verkopen. "Je moet kunnen bespreken hoe en wat. Wat willen ze hebben, waar gaan ze wonen? Gaan we alleen de gebouwen afbreken of alles? Dat vergt maatwerk", zegt Theo Coumans van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. "Als je geen ruimte krijgt voor maatwerk, dan stokt het."

De termijn van de MGA-regeling loopt op 4 september af. Maar of er op dat moment ook getekende overeenkomsten zullen liggen, is nu de vraag. Gedeputeerde Gabriëls: "We hebben een grote opdracht, we hebben vrijwillige melders - boeren met een piekbelasting in de omgeving van een belangrijk natuurgebied - die willen stoppen. Er is geld en we kunnen een slag slaan. Zorg er dan als overheden ook voor dat dat lukt", aldus Gabriëls.