Een megatoernooi in een studentenstadje: vijf vragen over de WK atletiek in Eugene

Eugene, een plek zonder hoogbouw, is met 175.000 inwoners qua grootte de 152ste stad van de Verenigde Staten. Ter illustratie: het plaatselijke vliegveld is zo klein, dat slechts twee bagagebanden volstaan voor de afhandeling van alle koffers van binnenkomende reizigers.

Dat is, zoals dat in de Verenigde Staten ook wel heet, the one million dollar question. De vraag waarop bijna niemand een antwoord kan geven.

's Werelds beste atleten zijn neergestreken in het Amerikaanse Eugene voor de wereldkampioenschappen die vandaag beginnen en duren tot en met 24 juli. Vijf vragen over het hoe en wat van een mondiaal megatoernooi in een ingeslapen studentenstadje.

Van 15 tot en met 24 juli wordt in het Amerikaanse Eugene de WK atletiek gehouden. De NOS zendt de finalesessies dagelijks uit om 02.00 uur 's nachts op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. Er worden in Eugene ook interviews en achtergrondverhalen gemaakt.

De Britse winnaar van de olympische 1.500 meters van 1980 en 1984 had volgens boze tongen als wereldwijde ambassadeur van Nike dusdanig goede banden met het Amerikaanse sportmerk dat de keuze eenvoudig gemaakt was. Het sportmerk zag het levenslicht in Eugene, het hoofdkantoor zetelt in Beaverton, 200 kilometer noordelijker. Vandaar.

In 2015, tijdens een congres van wat toen nog de IAAF heette, kreeg Eugene de mondiale titelstrijd van 2020 toegewezen zonder met een serieus bid te komen. Het was in het jaar dat de corrupte IAAF-voorzitter Lamine Diack plaats had gemaakt voor sir Sebastian Coe.

Hoe dan ook, het is de eerste maal in de 39-jarige historie van de WK atletiek dat het toernooi in de Verenigde Staten wordt afgewerkt. Zij het met een jaar vertraging, als gevolg van het uitstel van de Spelen van Tokio.

Maar ook internationaal gezien zou de moeder aller sporten er zonder Eugene geheel anders uitzien. Het was in die stad immers dat Bill Bowerman, de coach van het plaatselijk atletiekteam van de universiteit van Oregon, in de vroege jaren zeventig ging experimenteren met schoeisel.

De experimenten met het wafelijzer legden het duo geen windeieren. Jaarlijks gaan er wereldwijd 780 miljoen paar Nike-schoenen over de toonbank. De swoosh, het logo van het merk, is na het kruis zelfs het bekendste beeldmerk op aarde.

Hij bestelde goedkope schoenen in Japan en ging daarmee aan de slag. Het materiaal moest volgens Bowerman niet alleen lichter worden, ook op het gebied van de zolen was in zijn optiek een wereld te winnen.

Het enige juiste antwoord daarop is: nee en ja. Opmerkelijk genoeg is een concurrerende Japanse firma, Asics, als hoofdsponsor aan het evenement verbonden. Maar zonder met name de generositeit van multimiljardair Knight zou het evenement er heel anders uitzien.

Het was op voorspraak van Knight dat het stadion in 2018 een grondige renovatie onderging. De wereldkampioenschappen moesten de ultieme hommage aan de in 1999 overleden Bowerman worden. En dus diende er in zijn optiek een fikse renovatie plaats te vinden.

Het stadion Hayward Field werd in 1919 gebouwd. 99 jaar later werd het zo'n beetje met de grond gelijkgemaakt.

Prefontaine nam het ook niet zo nauw met regels. De avond van zijn tragische ongeval was hij op stap geweest met zes bevriende Finse atleten. In zijn bloed werd een alcoholpromillage van 1,6 aangetroffen, hetgeen gelijk staat aan de consumptie van negen glazen.

Amerikanen kennen hem niet alleen van zijn vierde plaats op diezelfde afstand tijdens de Olympische Spelen van 1972 in München, waar hij in de laatste meters brons verspeelde. De besnorde atleet had in zijn tijd alle nationale records tussen de 2.000 en 10.000 meter in handen. 'Pre', zoals zijn bijnaam luidde, zette zich bovendien publiekelijk af tegen het establishment van de Amerikaanse atletiek.

Prefontaine kwam 1975 op 24-jarige leeftijd in Eugene om bij een verkeersongeval, vier uur na een zege op de 5.000 meter tijdens een wedstrijd in Hayward Field.

Lopen de Amerikanen eigenlijk warm voor de wereldkampioenschappen atletiek?

Qua populariteit is atletiek de achtste sport in de Verenigde Staten. Het staat zelfs niet in de schaduw van de Grote Vier: american football, honkbal, basketbal en ijshockey. 'Track and Field' kan zich eigenlijk maar één keer in de vier jaar verheugen op veel belangstelling: wanneer de Olympische Spelen worden gehouden. Met 7,7 miljoen jonge beoefenaars is atletiek vooral onder studenten een geliefde sport.

Zelfs het afscheid van de grote Alyson Felix, die in Eugene aantreedt op haar tiende en laatste WK (en goed was voor dertien goud, drie zilver, twee brons) krijgt het Amerikaanse publiek niet massaal op de banken.

De keuze voor Eugene als locatie voor de achttiende wereldkampioenschappen is illustratief voor de status die atletiek heeft in de Verenigde Stadion. Het staat in schril contrast met wereldsteden als Tokio, Parijs, Peking en Londen, eerdere gastheren van de mondiale titelstrijd.

Het bruist allerminst in Eugene. Het ontbreekt er zelfs aan faciliteiten om de 2.000 atleten uit 192 landen te huisvesten. Omdat er in de stad onvoldoende hotelkamers beschikbaar zijn, slapen de grote sterren van de atletiek op de campus van de universiteit in studentenkamers. In stapelbedden, soms met drie sporters op één kamer, zonder airconditioning en met gedeelde toilet- en douchegelegenheid op de gang.

Ongemakken die voor lief worden genomen tijdens het bezoek aan gewijde Amerikaanse grond. Track Town USA is immers niets minder dan een bedevaartsoord. Het draait er alleen niet om genezing, maar om onsterfelijkheid.