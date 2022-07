Ook komende dagen geen SLM-vluchten, gedupeerden betalen hoofdprijs bij KLM

Of en wanneer SLM weer gaat vliegen tussen Suriname en Nederland is nog onduidelijk. Het bedrijf beschikt niet over eigen toestellen en heeft vanwege de financiële problemen moeite om vliegtuigen te huren van leasemaatschappijen. SLM heeft een schuld van 75 miljoen dollar, zei directeur Paul de Haan deze week tegen de Surinaamse televisiezender Apintie. In dat interview schetste hij ook een beeld van hoe SLM in de problemen is gekomen.

'1 op de 3 tickets goedkoop weggegeven'

Volgens De Haan is er in het verleden gekozen voor onnodig dure lease-vliegtuigen en heeft SLM-personeel ook veel tickets goedkoop verkocht of weggegeven. Het gaat volgens De Haan om 33 procent van alle verkochte tickets van de afgelopen jaren. "Daar is een korting op geweest of die zijn geheel gratis gebruikt. Dat zijn soms vrienden en soms politici geweest, mensen die geen recht hadden op de IPB-regeling", aldus de directeur.

IPB betekent Indien Plaats Beschikbaar. Dat is een regeling die veel luchtvaartmaatschappijen hebben. Medewerkers en hun partners kunnen dan tegen zeer laag tarief vliegen als er nog lege plekken op een vlucht zijn. Maar volgens De Haan werd die regeling misbruikt: "Bij SLM was het geen Indien Plaats Beschikbaar, maar APB: Altijd Plaats Beschikbaar. En dat moet weg", zei hij bij Apintie. Volgens De Haan ligt er een herstelplan dat de maatschappij de komende tijd wil uitvoeren. Ook wil SLM vanaf 20 juli weer volgens schema vliegen, maar hij kan niet garanderen dat dat lukt.

Geen geld terug bij annulering

Volgens reisbrancheorganisatie ANVR houdt SLM zich ondertussen niet aan de Europese regels voor geannuleerde vluchten. "SLM biedt vouchers aan en de mogelijkheid om om te boeken naar een latere vlucht. Maar wat ze ook moeten aanbieden is het geld terugbetalen binnen zeven dagen", zegt een ANVR-woordvoerder. Die regel geldt voor alle vluchten die van of naar EU-grondgebied vliegen.

"Wij maken ons grote zorgen. SLM is eigenlijk niet bereikbaar, ze reageren niet op verzoeken om informatie", aldus de ANVR-woordvoerder. De organisatie heeft een brief gestuurd aan de Surinaamse president Santokhi om duidelijkheid te krijgen.

Mocht SLM failliet gaan dan zijn ticketkopers hun geld volgens de ANVR waarschijnlijk kwijt. "Tenminste als het om een los ticket ging. Ging het om een pakketreis, waarvan een SLM-vlucht een onderdeel was, dan is het voor rekening en risico van de reisorganisatie."