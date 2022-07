Met positieve coronatest toch moeten werken: tientallen werknemers onder druk gezet

Tientallen werknemers van supermarkten, restaurants en winkels zeggen naar hun werk te moeten komen wanneer zij een positieve coronatest hebben. Dat blijkt uit een inventarisatie van NOS en NOS Stories.

"Bij ons moet je blijven werken als je positief test en weinig klachten hebt", vertelt de 22-jarige Katja, die in een restaurant in Den Bosch werkt. "Ik vind het een beetje gek. Hoewel de klachten nu milder zijn, kom je toch in contact met eten en gasten."

'Kom gewoon met mondkapje op werken'

Ook medewerkers van vestigingen van onder meer Jumbo, Albert Heijn en Etos zeggen te zijn gevraagd te blijven werken, ondanks een positieve coronatest. Zo vertelt Anne, een 16-jarige Albert Heijn-werknemer, dat haar supermarktmanager haar vroeg te blijven komen vanwege het personeelstekort. "Hij zei toen: 'Werk maar met een mondkapje op als je dat fijn vindt.'"

De medewerker meldde zich daarna ziek en kreeg er verder niets meer over te horen, maar zegt wel druk gevoeld te hebben. "Tijdens mijn shifts werd door onze teamleider ook nog gevraagd om zo min mogelijk te testen." Andere jongeren hebben soortgelijke verhalen.

Supermarkt deed verzoek om niet te testen

Dinsdag meldde Tubantia al dat een supermarkt in Tubbergen een bericht naar medewerkers had gestuurd met het verzoek om niet te testen, "want eerlijk: wie niet test, heeft geen corona". Een van de eigenaars liet daarna via YouTube weten dat het bericht "niet handig" was en erkent dat wat gevraagd werd niet mocht. "Daar moeten we ons maar bij neerleggen." Maar ook zei ze dat "we corona niet moeten ontkennen, maar dat we het ook niet groter moeten maken dan het al is".

Vakbonden CNV en FNV hebben geen indicatie dat op grote schaal van werknemers gevraagd wordt om te blijven werken na een positieve coronatest. "Maar er is altijd wel een werkgever te vinden die de rand opzoekt van wat niet kan", zegt CNV-woordvoerder Wouter de Jong. Hij benadrukt dat mensen moeten thuisblijven als zij positief testen.