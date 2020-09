Messi, de verloren zoon, weer terug op trainingsveld van Barça

Het zag er even naar uit dat Ronald Koeman, de nieuwe trainer van FC Barcelona, het niet meer ging meemaken, maar maandagmiddag heeft Lionel Messi zich dan toch op het trainingscomplex van de Catalaanse club gemeld. De 33-jarige sterspeler is daar begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Koeman trainde op Joan Gamper Ciutat Esportiva in Sant Joan Despi met een uitgedunde selectie, omdat veel spelers vanwege interlandverplichtingen zijn uitgevlogen. Het is onduidelijk of Messi met de groep meetrainde of een individueel programma afwerkte.

Of het conflict tussen de Argentijn en FC Barcelona nu uit de wereld is, valt nog te bezien, maar een snel vertrek van Messi lijkt te zijn afgewend. En die kant leek het toch op te gaan toen de zesvoudig wereldvoetballer van het jaar, die sinds zijn debuut in de hoofdmacht in 2003 tien landstitels veroverde en vier keer de Champions League won, op 25 augustus liet weten weg te willen.

Onvrede

Messi gaf daarmee uiting aan zijn onvrede over de gang van zaken bij FC Barcelona, dat het afgelopen seizoen voor het eerst in twaalf jaar afsloot zonder prijs. Met name clubvoorzitter Josep Maria Bartomeu en diens gevoerde beleid moesten het ontgelden. Een gesprek met Koeman had de aanvaller niet op andere gedachten weten de brengen.

De contractueel vastgelegde afkoopsom van 700 miljoen euro lukte dat wel. Een gang naar de rechter had wellicht soelaas geboden, maar dat wilde Messi de club, die hem zo veel heeft gebracht, niet aandoen. En dus liet hij afgelopen vrijdag weten alsnog bij Barça te blijven en zijn in 2021 aflopende verbintenis uit te dienen.

Coronatest

Omdat de spijtoptant de verplichte coronatest nog niet had ondergaan, ontbrak hij nog op de groepstraining van zaterdag. Vandaag was de Argentijn dus alsnog van de partij.

Barcelona speelt zaterdag tegen Gimnastic Tarragona de eerste oefenwedstrijd. De nummer twee van vorig seizoen - achter rivaal Real Madrid - begint de competitie in Spanje op 27 september met de thuiswedstrijd tegen Villarreal.