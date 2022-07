Bergwijn en Wijndal maken officieus debuut voor Ajax, Ihattaren ontbreekt weer

Het optreden van het 'eerste' team van Ajax paste bij het decor van de wedstrijd. Op veld vijf van sportcomplex De Toekomst had Ajax het overwicht tegen de felle Belgen, maar het spel was te gezapig om een serieuze kans te creëren. Wijndal en Bergwijn lieten met een schot en snel voetenwerk wel zien over kwaliteiten te beschikken.

Ajax speelde in de eerste helft met een team dat waarschijnlijk het dichtst in de buurt komt van de basisopstelling voor volgend jaar. Naast Bergwijn en Wijndal stonden de Nederlandse internationals Daley Blind, Steven Berghuis en Davy Klaassen in de basis. Ook kwamen sterkhouders Dusan Tadic en Edson Álvarez voor het eerst dit seizoen in actie.

De kakelverse aankopen van Ajax Steven Bergwijn en Owen Wijndal hebben hun officieuze debuut gemaakt voor de Amsterdammers. De linksbuiten en de linksback speelden een helft mee in de oefenwedstrijd tegen KAS Eupen, die eindigde in een gelijkspel (1-1). Mohamed Ihattaren ontbrak net zoals vorige week bij de selectie.

Na de pauze gooide trainer Alfred Schreuder het team op veel plekken om. Zo kwamen naast jongelingen Youri Regeer en Amourricho van Axel Dongen ook Sean Klaiber, Lisandro Magallán, Nico Tagliafico, Mohamed Daramy en Mohammed Kudus in het veld.

Met die nieuwkomers was Ajax qua veldspel beter dan KAS Eupen, dat vorig jaar vijftiende op het hoogste Belgische niveau werd, maar toch kwamen de Belgen vlak na rust op voorsprong via Smail Prevljak. Hij dook in een gat achter de verdediging en wipte de bal over doelman Jay Gorter.

Daarna bleef het spel stroperig. Desondanks wist Ajax, waar Naci Ünuvar, Kian Fitz-Jim, Kik Pierie en Christian Rasmussen later ook nog invielen, ruim zes minuten voor het eindsignaal op gelijke hoogte te komen. De goed spelende gelegenheidsspits Kudus tikte een voorzet van Tagliafico binnen.

Trainingskamp

De wedstrijd tegen Eupen was voor Ajax de vierde wedstrijd in deze oefencampagne. Eerder speelden de Amsterdammers al tegen SV Meppen (3-0), SC Paderborn (2-5) en Lokomotiva Zagreb (3-0). Dit weekend reist Ajax af naar Bramberg am Wildkogel (Oostenrijk) voor een trainingskamp van een week. In Oostenrijk speelt Ajax tegen Red Bull Salzburg en Eintracht Frankfurt.

De eerste officiële wedstrijd van Ajax is op 30 juli. Dan speelt Ajax voor de Johan Cruijff Schaal tegen PSV.