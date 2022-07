Kopgroep sterker dan sprintersploegen: Pedersen wint dertiende Touretappe

De dertiende etappe van de Tour de France was een van de weinige mogelijkheden voor de sprinters deze editie, maar een kopgroep van zes heeft daar een stokje voor gestoken. De vlucht van de dag bleef het peloton voor en de etappezege ging uiteindelijk naar Mads Pedersen. De 26-jarige Pedersen, die bezig is aan zijn derde Ronde van Frankrijk, won nooit eerder een etappe in een grote ronde. De grootste overwinning op zijn palmares was de wegwedstrijd van het wereldkampioenschap in 2019. "Ik dacht lange tijd dat het een foutje was om in de kopgroep te zitten, omdat we maar twee minuten voorsprong kregen", erkende Pedersen na de finish. "Maar uiteindelijk was het voor iedereen een zware en warme dag en zat iedereen op de limiet." Aanvallers grijpen kans In de etappe van Bourg d'Oisans naar Saint-Étienne, met onderweg drie gecategoriseerde beklimmingen, wilden aanvallers voor hun kans gaan en dat was te zien in de eerste kilometers. Onder anderen Taco van der Hoorn wilde koste wat het kost in de vlucht van de dag zitten en na meerdere pogingen slaagde hij daarin. Met nog 165 kilometer te gaan had hij een gaatje met het peloton te pakken en de Nederlander van Bora-hansgrohe kreeg vier renners met zich mee: Luca Mozzato, Pedersen, Pierre-Luc Périchon en Danny van Poppel, die voor de start nog meldde dat hij zich niet fit voelde.

Taco van der Hoorn - NOS

Op de eerste beklimming, die van de Côte de Brié van de derde categorie, moest Van der Hoorn de kopgroep alweer laten gaan en even later was het ook einde verhaal voor de rest van de kopgroep. Een vluchtpoging van tijdritspecialisten Filippo Ganna (wereldkampioen) en Stefan Küng (Europees kampioen) lukte wel. Zij kregen Matteo Jorgensen met zich mee en even later sloten nog zes renners aan, onder wie opnieuw Pedersen. In het peloton werd elk open stukje route gebruikt voor een waaierpoging, maar die pogingen waren van korte duur. De kopgroep profiteerde van die tempowisselingen en liep langzaam maar zeker steeds verder uit, tot maximaal drie minuten.

De sprintersploegen, waaronder Team BikeExchange van Dylan Groenewegen, probeerden in de laatste twintig kilometer de vluchters nog bij te halen, maar ze kwamen nauwelijks dichterbij. Daardoor wisten de koplopers met nog ongeveer tien kilometer te gaan dat zij onderling gingen strijden om de ritzege en Pedersen probeerde nog van wat medevluchters af te komen. Alleen Fred Wright en Hugo Houle konden de Deen volgen. "Ik wilde niet met z'n zessen naar de finish rijden", verklaarde de Deen. "Dat zouden te veel renners zijn om te controleren voor mij. Met drie was dat makkelijker."

Mads Pedersen zit in de dertiende etappe van de Tour in de kopgroep, maar was niet helemaal zeker van zijn zaak toen ze niet meer dan twee minuten voorsprong kregen. - NOS