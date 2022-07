Verdachte in moordzaak Peter R. de Vries overgeleverd uit Spanje

De 26-jarige Nederlander die begin deze maand in Spanje werd aangehouden in verband met het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries, is woensdag overgeleverd aan Nederland. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord, meldt het Openbaar Ministerie. Zijn voorarrest is met veertien dagen verlengd. De Spaanse politie heeft een video vrijgegeven waarin te zien is hoe de man door zwaarbewapende agenten wordt aangehouden in Barcelona en op het vliegtuig naar Nederland wordt gezet:

Ook het voorarrest van de 27-jarige man die op Curaçao is aangehouden is deze week met negentig dagen verlengd. Volgens Het Parool zijn de twee mannen gearresteerd omdat ze in de Lange Leidsedwarsstraat aanwezig waren toen De Vries werd doodgeschoten en daar mogelijk filmpjes van hebben gemaakt. De krant schrijft dat de opsporingsdiensten vermoeden dat de moord opzettelijk is gefilmd om de maatschappelijke schok van de aanslag te vergroten. Het Openbaar Ministerie heeft niet bekendgemaakt waar de twee mannen precies van verdacht worden. Uitspraak uitgesteld De aanhoudingen zijn onderdeel van het onderzoek van de Landelijke Recherche naar de daders en opdrachtgevers van de moord. De twee vermoedelijke uitvoerders, Delano G. en Kamil E., werden al kort na de aanslag aangehouden. De rechtszaak tegen hen is nog in volle gang. Eerder deze week werd de uitspraak uitgesteld omdat een nieuwe getuige een verklaring heeft afgelegd. Hij bevestigt dat verdachten Delano G. en Kamil E. bij de moord betrokken waren als schutter en chauffeur. Volgens de rechtbank kunnen de verklaringen van de nieuwe getuige van belang zijn voor de zaak. Het vonnis zou oorspronkelijk op 14 juli worden uitgesproken. Een nieuwe datum is nog niet bekendgemaakt. Een terugblik op 6 juli 2021, de dag dat Peter R. de Vries werd vermoord: