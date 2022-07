Nederland gaat in VK op grote schaal Oekraïense militairen opleiden

Nederland gaat in het Verenigd Koninkrijk "op grote schaal" Oekraïense militairen trainen. Dat meldde minister Ollongren van Defensie na afloop van de ministerraad. Eind augustus gaat de eerste lichting van 65 Nederlanders aan de slag.

De eenheden van de Koninklijke Landmacht en het Korps Mariniers sluiten zich aan bij een programma dat deze week is begonnen in het VK. Het is de bedoeling dat meer landen zich aansluiten en dat zij gezamenlijk in drie of vier maanden zo'n 10.000 Oekraïners trainen.

De Oekraïners krijgen een basisopleiding van vier weken. Ze leren onder meer schieten en eerste hulp verlenen.

"De oorlog in Oekraïne gaat zijn zesde maand in", zegt minister Ollongren. "De Russische opmars in de Donbas gaat weliswaar langzaam, maar gestaag. Daarbij worden aanvallen op burgerdoelen niet geschuwd, zoals we gisteren zagen bij een Russische raketaanval op burgerdoelen in Vinnytsja, ver van het front. Westerse steun aan Oekraïne blijft cruciaal om Russische agressie te stoppen."