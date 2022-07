Economische groei China valt bijna stil, maar 'groot deel ellende achter ons'

De Chinese economie is in het tweede kwartaal flink vertraagd met een groei van slechts 0,4 procent. Dat is de laagste groei sinds het begin van 2020, blijkt uit cijfers van het Chinese bureau voor de statistiek.

Dat de economische groei praktisch tot stilstand is gekomen afgelopen kwartaal komt vooral door het coronabeleid van China. Zo zat Shanghai twee maanden lang in lockdown en de strenge maatregelen raakten de handel van China hard. Doordat China deels op slot ging, nam daar de binnenlandse consumptie af. Volgens ABN Amro is de jaargroei van de detailhandel in juni daardoor 3 procent, terwijl dat in 2019 (voor corona) zo'n 8 procent was.

De tegenvallende economische groei van China heeft ook invloed op de wereldwijde economie, zegt Arjen van Dijkhuizen, econoom en China specialist bij ABN Amro. "Een zwakkere invoer door China merk je wereldwijd wel, ook als Nederland. Want je exporteert daardoor natuurlijk minder." Wel wijst hij erop dat er inmiddels minder problemen zijn aan de aanbodkant, zoals bij de productie en het transport.

De laatste maanden is er volgens van Dijkenhuizen wel weer sprake van economische verbetering. "Sinds mei zien we herstel in China: eerst vooral aan de aanbodkant, maar in juni ook aan de vraagkant. Dus een groot deel van de ellende ligt achter ons. We denken juist dat in het komende halfjaar de groei gaat doorzetten."

Jonge werklozen en wankelende vastgoedmarkt

Wat vooral zorgen baart, is de groeiende werkloosheid onder jonge Chinezen. In juni was bijna 20 procent van de jongeren tussen 16 en 24 jaar werkloos. Die tegenvallende werkgelegenheid zorgt er onder meer voor dat de groeidoelstelling van de Chinese overheid van 5,5 procent uit zicht raakt.

En op de achtergrond is er nog steeds gedoe rond de Chinese vastgoedmarkt. Eind vorig jaar waren financiële markten al nerveus vanwege het wankelen van de Chinese vastgoedreus Evergrande. De Chinese vastgoedmarkt zorgt nu weer voor een economische klap doordat sommige huiseigenaren zijn gestopt met het betalen van hun hypotheek voor nog niet afgeronde bouwprojecten. Dat veroorzaakt verdere onrust in de Chinese vastgoedsector, ziet ABN Amro.

Om dat te temperen stimuleert de Chinese overheid banken om geld uit te lenen aan het bedrijfsleven. Maar volgens econoom Van Dijkhuizen is er meer verlichting nodig vanuit de Chinese overheid. "Zeker als je kijkt naar het strenge covidbeleid van China, is er echt meer gerichte steun nodig. En dat geldt zeker voor de vastgoedsector, want dat is een belangrijk deel van de Chinese economie."

In de tussentijd dreigen nieuwe lockdowns voor delen van China. Zo ook weer in Shanghai, waar bewoners in verschillende wijken het advies krijgen om voedsel op te slaan. Er zouden nu dagelijks een kleine 500 coronagevallen zijn.