Boeren veroorzaken korte tijd files op snelwegen door blokkades

Boerenacties hebben eerder vandaag flinke files veroorzaakt op verschillende snelwegen in Nederland. De boeren blokkeerden met trekkers en vrachtwagens het verkeer op de A50, A1 en de A28.

Rijkswaterstaat meldde rond 15.45 uur dat de blokkerende voertuigen op veel plaatsen hun weg weer vervolgden. Daarna losten de files langzaam op.

Driehoek Amersfoort-Meppel-Hengelo

Het zwaartepunt van de boerenacties lag volgens de ANWB in de driehoek Amersfoort-Meppel-Hengelo. De vertraging liep op tot ruim een uur.

Er stond rond 15.30 uur in totaal bijna 500 kilometer file op de Nederlandse snelwegen. Vanwege het ingaan van de zomervakantie in de regio noord was het vandaag sowieso al druk op de weg.

De actie was georganiseerd door de boerenactiegroep Agractie. Het was de bedoeling Nederland een kwartier plat te leggen.