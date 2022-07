United presenteert Eriksen en boekt opnieuw ruime oefenzege dankzij Chong

United had moeite om tot kansen te komen, maar naarmate de eerste helft vorderde, werd de druk op de tegenstander opgevoerd en kwamen die kansen alsnog. Eerst was het Bruno Fernandes die Melbourne-keeper Paul Izzo tot een redding dwong, daarna tekende Scott McTominay vlak voor rust voor de welverdiende gelijkmaker.

Zonder de Nederlanders Donny van de Beek, Tahith Chong en Tyrell Malacia in de basisopstelling kwam United al binnen vijf minuten op achterstand. De thuisploeg had nog geen fatsoenlijke aanval op de mat gelegd toen Chris Ikonomidis aan het eind stond van een vlotte counter en de 1-0 binnen werkte.

Na de zege op Liverpool in het Rajamangala Stadion in het Thaise Bangkok toog de ploeg van Ten Hag 7.350 kilometer zuidelijker om op de Melbourne cricket ground in het Australische Melbourne Victory te trotseren.

Een paar minuten later kwam United op voorsprong. In blessuretijd zorgde Anthony Martial op aangeven van Anthony Elanga voor de 1-2.

Na rust kreeg Ikonomidis al snel weer een kans, maar zijn inzet was te matig om voor echt gevaar te kunnen zorgen. Ook het 'nieuwe' United had de wedstrijd uiteindelijk stevig in handen, wat resulteerde in de derde en de vierde treffer van de Engelsen. Marcus Rashford tikte de bal langs keeper Izzo en in blessuretijd was het slotakkoord voor Chong.

De 22-jarige Nederlandse buitenspeler trok goed door richting de achterlijn, gaf de bal hard voor waarna Melbourne-verdediger Edmond Lupancu de bal in zijn eigen doel werkte.

United speelt dinsdag weer een oefenwedstrijd in Melbourne, dan is Crystal Palace de tegenstander. Op 23 juli speelt de ploeg van Ten Hag een oefenwedstrijd in Perth tegen Aston Villa.