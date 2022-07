Wiegman test bij EK voetbal positief en mist laatste groepswedstrijd Engeland

De Nederlandse bondscoach van de Engelse voetbalvrouwen, Sarina Wiegman, is bij het EK in Engeland positief getest op corona. Daardoor mist ze vanavond de laatste groepswedstrijd tegen Noord-Ierland. Assistent Arjan Veurink neemt de honneurs waar. De Engelse voetbalbond meldt dat Wiegman 'Kamp-Engeland' niet hoeft te verlaten. Ze herstelt op afstand van speelsters en staf. "Ze zal regelmatig worden gecontroleerd om zo snel mogelijk terug te keren in haar rol." Zeker van kwartfinales Engeland wordt ongeacht de wedstrijd van vanavond groepswinnaar na zeges op Oostenrijk (1-0) en Noorwegen (8-0). De ploeg van Wiegman heeft zich dus al gekwalificeerd voor de kwartfinales. De kwartfinale van Engeland is op 20 juli.

Speedy recovery, Sarina! ❤️



Assistant coach Arjan Veurink will lead the #Lionesses for tonight’s fixture against Northern Ireland. — Lionesses (@Lionesses) July 15, 2022

Het coronavirus slaat niet alleen toe bij Engeland. Ook in het Nederlandse kamp duikt het virus op. Spits Vivianne Miedema testte dinsdag positief op corona en verblijft in isolatie. Over haar status is nog niets bekendgemaakt. Middenvelder Jackie Groenen heeft ook een coronabesmetting achter de rug, maar keerde vandaag weer terug op het trainingsveld.