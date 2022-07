Britse hulpverlener (45) sterft in gevangenis Donetsk

Een gevangengenomen Britse hulpverlener is overleden in zijn cel in de Oost-Oekraïense regio Donetsk. Paul Urey (45) leed aan diabetes. Hij werd er door pro-Russische separatisten van beschuldigd een huursoldaat te zijn.

Volgens een woordvoerder van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk (DPR) kreeg Urey "ondanks de ernst van zijn misdaad" alle noodzakelijke medische zorg, maar heeft die hem niet kunnen redden. Urey zou zijn gestorven aan complicaties aan zijn hart, nieren en longen.

Urey werd in april in de door Rusland gesteunde Volksrepubliek Donetsk opgepakt bij een controlepost. Ook een andere Brit werd gearresteerd. Over zijn lot is niets bekend.

Doodstraf voor huurlingen

Volgens de DPR vochten de twee voor het Oekraïense leger. Een Britse hulporganisatie ontkent dat en zegt dat ze vrijwilligerswerk voor de organisatie deden.

Eerder werden in Donetsk twee andere Britten en een Marokkaan ter dood veroordeeld omdat ze zouden hebben meegevochten met het Oekraïense leger.