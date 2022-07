Giselle van Cann nieuwe hoofdredacteur NOS Nieuws

Giselle van Cann wordt de nieuwe hoofdredacteur van NOS Nieuws. Ze volgt Marcel Gelauff op, die eind mei bekendmaakte na elf jaar te stoppen. Van Cann (56) is op dit moment nog plaatsvervangend hoofdredacteur van NOS Nieuws.

"Er ligt een volle vernieuwingsagenda en we gaan boeiende journalistieke tijden tegemoet. Het is een eer om daar leiding aan te mogen geven."

Na een studie bedrijfseconomie begon de journalistieke loopbaan van Van Cann in 1992 bij Het Financieele Dagblad. Daar was ze achtereenvolgens financieel journalist, politiek verslaggever en adjunct-hoofdredacteur. In 2008 maakte ze de overstap naar de NOS.

'Belangrijke opdracht'

Vanuit de hoofdredactie van NOS Nieuws was ze de eerste jaren grotendeels verantwoordelijk voor de dagelijkse uitzendingen op radio, televisie en online. Daarna verschoof haar focus naar journalistiek management, innovatie en diversiteit. Van Cann heeft onder meer leidinggegeven aan de vernieuwing van NOS.nl en de NOS-app, nam het initiatief tot NOS Lab en was verantwoordelijk voor de introductie van NOS Stories als nieuwsmerk voor jongeren.

Van Cann spreekt van een belangrijke opdracht om er als nieuwsorganisatie voor iedereen te zijn en de publieke rol van de NOS waar te maken. "Het maatschappelijk debat wordt op het scherp van de snede gevoerd. Wat de NOS nieuws vindt, aan welke onderwerpen wij aandacht geven, en met welke invalshoek en toon, dat doet er allemaal meer toe dan ooit."

Voortbouwen

NOS-directeur Gerard Timmer roemt de visie van Van Cann op de journalistiek en zegt veel vertrouwen te hebben in de betekenis daarvan voor NOS Nieuws. "Giselle heeft een scherp en innovatief oog voor journalistieke uitdagingen. Voor de inhoud, vorm en vindplaats daarvan."

Van Cann start haar nieuwe functie op 1 september 2022. "Er is nu al veel om trots op te zijn", aldus de nieuwe hoofdredacteur. "Onze redactie is kritisch en leergierig. Het bereik van de NOS is enorm, we zijn innovatief en we zijn in beweging op het gebied van diversiteit en inclusie."

"Ik kan voortbouwen op de krachtige redactie die Marcel achterlaat, en kijk samen met adjunct-hoofdredacteuren Bart Leferink en Wilma Haan met vertrouwen naar de toekomst."