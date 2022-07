Hitte tijdens Nijmeegse Vierdaagse mogelijk 'serieus probleem'

De verwachte hitte kan volgende week "problematisch" worden voor deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse. De organisatie besluit zondag over eventuele maatregelen.

Tijdens de eerste wandeldag aanstaande dinsdag zou het wel 38 graden kunnen worden, zegt meteoroloog Wouter van Bernebeek tegen Omroep Gelderland.

Volgens Van Bernebeek zijn deze temperaturen een serieus probleem voor de Vierdaagse als ze echt zo hoog uitvallen. "Als je ziet wat de weerkaarten nu berekenen, dat het om 11.00 uur al 33 graden is, moet je je misschien afvragen of dat wel verantwoord is."

De meteoroloog wijst erop dat de luchttemperatuur buiten dan hoger is dan de lichaamstemperatuur. "Dat is bij inspanning gewoon gevaarlijk. Dat moet je meewegen", zegt hij.

Afgelasten is laatste optie

De organisatie van de Vierdaagse hakt zondag de knoop over maatregelen door als het weeradviesteam bijeenkomt. "Daar zit onze eigen meteoroloog bij, fysiologe Maria Hopman, een sportfysio en we trekken nauw op met het Rode Kruis", legt een woordvoerder uit.

Er zijn verschillende opties bij hoge temperaturen, van de route inkorten, eerder starten tot extra waterpunten. "Er zijn tal van mogelijkheden. Afgelasten kan ook, maar dat is wel echt de laatste optie."

Het hele evenement een dag opschuiven is volgens de woordvoerder waarschijnlijk geen optie. In 2006 werd de Vierdaagse na een dag afgelast wegens de hitte. Twee wandelaars overleden en vele anderen werden onwel. Het werd toen 32 graden.

Wennen aan temperaturen

Fysiologe Maria Hopman geeft Vierdaagselopers het advies om zich de komende dagen alvast bloot te stellen aan de warmte zodat het lichaam kan wennen aan hoge temperaturen.

Ook moeten wandelaars goed blijven eten en drinken om te voorkomen dat ze dinsdag al met lichte uitdrogingsverschijnselen aan de start verschijnen, aldus Hopman tegen het ANP.

Het Rode Kruis wacht de beslissing van de Vierdaagseorganisatie af voordat er maatregelen worden genomen, zegt een woordvoerster. "We hebben wel onze vrijwilligers instructies gegeven over hitteverschijnselen bij lopers en er zijn veel waterposten onderweg."