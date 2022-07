Celstraf voor Duitse militair die vermomd als asielzoeker aanslag wilde plegen

Een Duitse legerofficier die zich voordeed als Syrische asielzoeker en een aanslag wilde plegen op politici is veroordeeld tot 5,5 jaar celstraf. Franco A. werd schuldig bevonden aan het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.

De rechter vindt het aannemelijk dat A. een valse identiteit had aangenomen en de aanval wilde uitvoeren in de hoop dat vluchtelingen en migranten de schuld zouden krijgen. Hij stal ook munitie van het Duitse leger. Oud-minister Heiko Maas van Justitie en oud-vicevoorzitter Claudia Roth van de Bondsdag zouden mogelijke doelwitten zijn geweest.

Zelf ontkent A. vreemdelingenhaat. Hij verklaarde de valse identiteit te willen gebruiken om misstanden in het asielsysteem aan het licht te brengen. Wel gaf toe dat hij wapens en munitie had opgeslagen voor het geval de openbare orde in Duitsland ernstig verstoord zou worden.

Commotie over nazi-spullen

A. werd begin 2017 op de luchthaven van Wenen opgepakt, toen hij een doorgeladen pistool probeerde op te halen dat hij in de stortbak van een wc had verstopt. Het is nog steeds onduidelijk waar hij dat pistool vandaan had en wat hij daarmee van plan was.

Na zijn arrestatie ontstond grote commotie in Duitsland over rechts-extremisme in het leger. In de kazerne van A. werd destijds ook een verzameling Wehrmachtspullen gevonden. Op een andere locatie werden Duitse wapens uit de Tweede Wereldoorlog gevonden en hing er een schilderij van een Wehrmacht-soldaat aan de muur.

De commandant van de Duitse strijdkrachten liet daarop alle Duitse kazernes inspecteren op memorabilia uit de nazi-tijd. Toenmalig minister Von der Leyen van Defensie stelde ten tijde van het schandaal dat verering van de Wehrmacht niet getolereerd mag worden, en dat het leger rechts-extremisme moet uitroeien.