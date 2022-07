James Webb-ruimtetelescoop kijkt ook 'dichtbij': eerste foto van Jupiter

De nieuwe James Webb-ruimtetelescoop werd de afgelopen dagen bejubeld vanwege de haarscherpe beelden uit de verste uithoeken van het waarneembare universum. Maar de telescoop kan ook inzoomen op objecten in onze kosmische achtertuin. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft foto's vrijgegeven van Jupiter, die de telescoop vooral maakte om zijn instrumenten te testen.

Op het eerste gezicht is het een wat fletse foto van de gasreus, vooral in vergelijking met de beelden die we gewend zijn van bijvoorbeeld de Juno-sonde. Maar NASA is er enthousiast over: op de infraroodbeelden zijn niet alleen de planeet maar ook meerdere manen en Jupiters dunne ringen helder en scherp zichtbaar.

"Ik kan niet geloven dat alles zo duidelijk te zien is en zo helder", zei Stefanie Milam, een van de planeetwetenschappers van NASA. Volgens Bryan Holler, een collega van het Space Telescope Science Institute in Baltimore, tonen de foto's hoe veelzijdig de James Webb is. "Dit toont de volle omvang van wat Webb kan observeren, van de verste sterrenstelsels tot planeten die je zelf met het blote oog kan zien."