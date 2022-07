Bosbranden teisteren Zuid-Europa, 10.000 mensen geëvacueerd bij Bordeaux

De kampeerders werden onder meer ondergebracht in een conferentiecentrum, maar kunnen voorlopig niet terug om hun spullen op te halen. "Absoluut onmogelijk", zei een lokale functionaris daarover. De meeste vakantiegangers zijn naar huis teruggekeerd of hebben elders onderdak gevonden, bijvoorbeeld bij gastgezinnen.

De branden in Frankrijk woeden in het departement Gironde, bij Teste-de-Buch en Landiras. Afgelopen nacht moesten honderden mensen worden geëvacueerd uit plaatsjes in de buurt van Landiras. Het aantal evacuees is opgelopen tot meer dan tienduizend, onder wie zesduizend kampeerders en vierduizend inwoners van de plaats Cazaux.

Bij de Franse zuidkust ontstond gisteren een brand in de buurt van Avignon. Daar is zo'n duizend hectare natuur afgebrand, maar het vuur is inmiddels onder controle.

Het vuur verspreidt zich snel door langdurige droogte, hoge temperaturen en een stevige wind. In het zuiden van Frankrijk worden vandaag op sommige plaatsen temperaturen van 40 graden verwacht, temperaturen die in sommige Spaanse regio's nog worden overschreden.

Vooral in Andalusië en Extremadura is het zinderend heet. Bosbranden hebben daar in totaal ruim 6000 hectare in de as gelegd in de regio Extremadura en Castilië en León.

47 graden

In Portugal is dit jaar al ruim 30.000 hectare in vlammen op gegaan, het hoogste aantal sinds 2017. In het land zijn op zo'n tien plekken natuurbranden.

Net als in andere landen wordt het blussen in Portugal bemoeilijkt door de harde wind, droogte en hitte. Gisteren werd het op meerdere plekken 45 graden en bij een weerstation werd zelfs 47 graden geregistreerd, schrijven Portugese media. Dat betekent een julirecord voor het vasteland.

Ook in Italië zijn bosbranden gemeld. Afgelopen nacht was er een brand bij Frauwaal in de provincie Zuid-Tirol. Die was na enkele uren onder controle. Gisteravond meldde de brandweer een grote bosbrand bij Genua te hebben bestreden. Ook aan de noordkant van het bij toeristen populaire Gardameer waren de afgelopen week meerdere branden.

Marokkaans dorp verwoest

Aan de andere kant van de Middellandse Zee kampt Marokko eveneens met temperaturen van boven de 40 graden. In het noorden van het land woeden bosbranden in moeilijk toegankelijk gebied.

In de provincies Larache en Taza zijn zo'n 500 gezinnen uit voorzorg geëvacueerd. Een dorp in de buurt van Ksar Sghir werd door het vuur verwoest, maar voor zover bekend zijn er geen slachtoffers.

Dit zijn beelden van de branden in Marokko: